TV-Wirbel: Bekommen Bill und Tom Kaulitz ihre eigene Show im ZDF?

Stehen Bill und Tom Kaulitz schon bald für das ZDF vor der Kamera? Ein Instagram-Post sorgt für Spekulationen.

Von Sophie Marie Kemnitz

Los Angeles (Kalifornien) - Werden Bill und Tom Kaulitz (beide 36) schon bald im ZDF zu sehen sein? Ein kryptischer Instagram-Post sorgt derzeit für wilde Spekulationen.

Bill und Tom Kaulitz (beide 36) haben für 2026 wieder einiges geplant.
Bereits in ihrem gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" ließen die berühmten Zwillinge durchblitzen, dass sie für 2026 eine große Überraschung geplant haben.

Widerwillig mussten sich die beiden zurückhalten, nicht schon vorab etwas zu ihrem geheimen Projekt zu verraten.

Ein Instagram-Post des Senders ZDF heizt nun die Gerüchteküche an. Werden die Brüder dort öfter vor der Kamera stehen?

"Wir überlegen gerade, wo uns die beiden unterstützen können", schreibt die Sendeanstalt dazu.

"Werden sie die neuen Experten bei Bares für Rares? Übernehmen sie den Gruberhof beim Bergdoktor? Ermitteln sie bei Aktenzeichen XY … ungelöst? Oder gehen sie als Chefstewards auf dem Traumschiff an Bord?", so ZDF weiter.

In den Kommentaren unter dem Post ist auch Bill Kaulitz zu entdecken. "Ich sag nichts, dabei kann ich doch so schwer Geheimnisse für mich behalten", schreibt er.

Übernehmen die Kaulitz-Zwillinge "Wetten, dass..?"?

Thomas Gottschalk (75) und die Kaulitz-Zwillinge sind seit Jahren in einer öffentlichen Fehde verstrickt.
In der Kommentarspalte spekulieren die User gespannt. Viele vermuten, dass Bill und Tom eventuell die Neuauflage der früheren Erfolgsshow "Wetten, dass..?" von Thomas Gottschalk (75) übernehmen.

Zum Ärger des Kult-Moderators. Seit Längerem sind Gottschalk und die Kaulitz-Zwillinge in einer öffentlichen Fehde verstrickt.

Bereits im Januar 2024 hatten die Brüder nach Gottschalks "Wetten, dass..?"-Aus verkündet, sich den Job schnappen zu wollen. Der Moderator ließ sich das jedoch nicht gefallen und schoss daraufhin im eigenen Podcast "Die Supernasen" scharf gegen die Musiker.

"Das ZDF führt keinerlei Gespräche, weder mit dem einen noch mit dem anderen Kaulitz", meckerte der 75-Jährige damals.

