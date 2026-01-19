TV-Wirbel: Bekommen Bill und Tom Kaulitz ihre eigene Show im ZDF?

Los Angeles (Kalifornien) - Werden Bill und Tom Kaulitz (beide 36) schon bald im ZDF zu sehen sein? Ein kryptischer Instagram-Post sorgt derzeit für wilde Spekulationen.

Bill und Tom Kaulitz (beide 36) haben für 2026 wieder einiges geplant. © Screenshot/Instagram/Billkaulitz

Bereits in ihrem gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" ließen die berühmten Zwillinge durchblitzen, dass sie für 2026 eine große Überraschung geplant haben.

Widerwillig mussten sich die beiden zurückhalten, nicht schon vorab etwas zu ihrem geheimen Projekt zu verraten.

Ein Instagram-Post des Senders ZDF heizt nun die Gerüchteküche an. Werden die Brüder dort öfter vor der Kamera stehen?

"Wir überlegen gerade, wo uns die beiden unterstützen können", schreibt die Sendeanstalt dazu.

"Werden sie die neuen Experten bei Bares für Rares? Übernehmen sie den Gruberhof beim Bergdoktor? Ermitteln sie bei Aktenzeichen XY … ungelöst? Oder gehen sie als Chefstewards auf dem Traumschiff an Bord?", so ZDF weiter.

In den Kommentaren unter dem Post ist auch Bill Kaulitz zu entdecken. "Ich sag nichts, dabei kann ich doch so schwer Geheimnisse für mich behalten", schreibt er.