"Hummels-Baby": Lisa Straube entsetzt über Schlagzeilen

Dubai - Weil sich 2021 Gerüchte um eine mögliche Liaison mit Fußball-Star Mats Hummels (36) verbreiteten, wurde Lisa Straube (24) schlagartig berühmt. Mittlerweile hat sich die Influencerin in der Promi-Welt etabliert. Im Interview mit TAG24 sprachen sie und ihr Mann Furkan Akkaya (24) über die emotionale Zeit bei " Temptation Island VIP ", die Schwangerschaft, das Leben mit Baby und verletzende Schlagzeilen.

"Akka hätte mich niemals mit seinem Baby im Bauch mit elf Single-Männern in eine Villa gesteckt", wehrte sich die gelernte Bürokauffrau.

Das Paar will sich vor allem auf sich und den gemeinsamen Sohn fokussieren. "Durch den Kleinen sind wir richtige Spießer geworden", sagte die frischgebackene Mama. Obwohl die Geburt nicht reibungslos verlief, können sich beide weitere Kinder vorstellen. "Vielleicht in ein paar Jährchen", verriet Lisa.

Für Lisa ist das Thema inzwischen abgeschlossen. Medienberichte, in denen von "Hummels-Flirt" oder gar "Hummels-Baby" die Rede ist, empfinden die beiden als "respektlos" und "verletzend". "Es ist einfach nervig", so Akka.

Das Paar kann sich noch weitere Kinder vorstellen. © Screenshot/Instagram/lisa.straube

Seit knapp zwei Jahren sind die ehemalige Tischtennisspielerin und der "Too Hot to Handle"-Star ein Paar. Die beiden lernten sich im März 2023 auf Lisas Geburtstagsparty durch einen gemeinsamen Freund kennen.

Dann ging alles ganz schnell. Furkan, Spitzname "Akka", zog von Wien ins rund 900 Kilometer entfernte Dortmund zu seiner Liebsten. Dort bleiben wollte das Paar aber nicht. Stattdessen liebäugelte Lisa schon lange mit einer Auswanderung nach Dubai.

Der Grund: "Die Lebensqualität ist viel besser. Die Leute sind gut gelaunt, das Wetter ist toll. In Deutschland ist immer alles so trüb." Seit 2023 leben die beiden in ihrer neuen Wahlheimat und sehen die arabische Großstadt auch als festen Wohnsitz.

Nach Deutschland zurückkehren will die kleine Familie nicht - zumindest vorerst. "Nach jetzigem Stand können wir es uns nicht vorstellen. Aber man sollte niemals nie sagen", erklärte Lisa.