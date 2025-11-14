Während "Stranger Things"-Premiere: Millie Bobby Brown geht Paparazzi an
London (Großbritannien) - In wenigen Wochen startet die langersehnte letzte Staffel der Erfolgsserie "Stranger Things" - während der London-Premiere sorgte Hauptdarstellerin Millie Bobby Brown (21) jedoch für Aufsehen, als sie die Paparazzi anschnauzte.
Denn als die 21-Jährige über den roten Teppich stolzierte, forderten die Fotografen sie auf, zu lächeln.
Doch laut Page Six fand die Brünette das alles andere als lustig und wies die Journalisten prompt zurecht.
"Lächeln? Dann lächelt ihr doch!", schoss sie verärgert zurück.
Der Moment wurde gefilmt und verbreitete sich schnell in den sozialen Medien. Viele Fans zeigten Sympathie für die junge Schauspielerin.
"Oh, ich liebe sie! Und das völlig zurecht" oder "Ich liebe es, dass Stars endlich anfangen, zurückzuschießen" waren nur einige der Kommentare.
Millie Bobby Brown sorgte nicht zum ersten Mal während der Pressetour für Schlagzeilen
Es war nicht das erste Mal, dass Brown während der Pressetour für Schlagzeilen gesorgt hatte - vor wenigen Tagen zeigte sie sich eng umschlungen mit Co-Star David Harbour (50).
Kurz zuvor hatten Gerüchte die Runde gemacht, wonach die 21-Jährige während der Dreharbeiten gegen den 50-Jährigen eine Mobbing- und Belästigungsbeschwerde eingereicht hatte.
"Millie Bobby Brown reichte vor Drehbeginn der letzten Staffel eine Beschwerde wegen Belästigung und Mobbing ein. Es gab seitenweise Vorwürfe, und die Untersuchung zog sich über Monate", berichtete eine Quelle damals.
Keiner der beiden Stars äußerte sich bisher zu den Vorwürfen - stattdessen zeigten sie sich herzlich lachend und standen Arm in Arm vor der Kamera.
Titelfoto: Andrew Park/Invision/AP/dpa