Während "Stranger Things"-Premiere: Millie Bobby Brown geht Paparazzi an

London (Großbritannien) - In wenigen Wochen startet die langersehnte letzte Staffel der Erfolgsserie "Stranger Things" - während der London -Premiere sorgte Hauptdarstellerin Millie Bobby Brown (21) jedoch für Aufsehen, als sie die Paparazzi anschnauzte.

Millie Bobby Brown (21) ging die Fotografen an, nachdem diese sie aufgefordert hatten, zu lächeln. © Andrew Park/Invision/AP/dpa

Denn als die 21-Jährige über den roten Teppich stolzierte, forderten die Fotografen sie auf, zu lächeln.

Doch laut Page Six fand die Brünette das alles andere als lustig und wies die Journalisten prompt zurecht.

"Lächeln? Dann lächelt ihr doch!", schoss sie verärgert zurück.

Der Moment wurde gefilmt und verbreitete sich schnell in den sozialen Medien. Viele Fans zeigten Sympathie für die junge Schauspielerin.

"Oh, ich liebe sie! Und das völlig zurecht" oder "Ich liebe es, dass Stars endlich anfangen, zurückzuschießen" waren nur einige der Kommentare.