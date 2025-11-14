Während "Stranger Things"-Premiere: Millie Bobby Brown geht Paparazzi an

Während der "Stranger Things"-Premiere ging Hauptdarstellerin Millie Bobby Brown die Paparazzi an.

Von Janina Rößler

London (Großbritannien) - In wenigen Wochen startet die langersehnte letzte Staffel der Erfolgsserie "Stranger Things" - während der London-Premiere sorgte Hauptdarstellerin Millie Bobby Brown (21) jedoch für Aufsehen, als sie die Paparazzi anschnauzte.

Millie Bobby Brown (21) ging die Fotografen an, nachdem diese sie aufgefordert hatten, zu lächeln.
Millie Bobby Brown (21) ging die Fotografen an, nachdem diese sie aufgefordert hatten, zu lächeln.  © Andrew Park/Invision/AP/dpa

Denn als die 21-Jährige über den roten Teppich stolzierte, forderten die Fotografen sie auf, zu lächeln.

Doch laut Page Six fand die Brünette das alles andere als lustig und wies die Journalisten prompt zurecht.

"Lächeln? Dann lächelt ihr doch!", schoss sie verärgert zurück.

Bei Stefan Raabs Pokernacht: Laura Wontorra macht überraschende Enthüllung
Promis & Stars Bei Stefan Raabs Pokernacht: Laura Wontorra macht überraschende Enthüllung

Der Moment wurde gefilmt und verbreitete sich schnell in den sozialen Medien. Viele Fans zeigten Sympathie für die junge Schauspielerin.

"Oh, ich liebe sie! Und das völlig zurecht" oder "Ich liebe es, dass Stars endlich anfangen, zurückzuschießen" waren nur einige der Kommentare.

Millie Bobby Brown sorgte nicht zum ersten Mal während der Pressetour für Schlagzeilen

Millie Bobby Brown und David Harbour (50) zeigten sich vertraut, obwohl zuvor Gerüchte über eine Mobbing- und Belästigungsbeschwerde kursierten.
Millie Bobby Brown und David Harbour (50) zeigten sich vertraut, obwohl zuvor Gerüchte über eine Mobbing- und Belästigungsbeschwerde kursierten.  © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Es war nicht das erste Mal, dass Brown während der Pressetour für Schlagzeilen gesorgt hatte - vor wenigen Tagen zeigte sie sich eng umschlungen mit Co-Star David Harbour (50).

Kurz zuvor hatten Gerüchte die Runde gemacht, wonach die 21-Jährige während der Dreharbeiten gegen den 50-Jährigen eine Mobbing- und Belästigungsbeschwerde eingereicht hatte.

"Millie Bobby Brown reichte vor Drehbeginn der letzten Staffel eine Beschwerde wegen Belästigung und Mobbing ein. Es gab seitenweise Vorwürfe, und die Untersuchung zog sich über Monate", berichtete eine Quelle damals.

Bekannter Filmemacher Hark Bohm im Alter von 86 Jahren verstorben
Promis & Stars Bekannter Filmemacher Hark Bohm im Alter von 86 Jahren verstorben

Keiner der beiden Stars äußerte sich bisher zu den Vorwürfen - stattdessen zeigten sie sich herzlich lachend und standen Arm in Arm vor der Kamera.

Titelfoto: Andrew Park/Invision/AP/dpa

Mehr zum Thema Promis & Stars: