Krass! So sah Jannik von "Make Love, Fake Love" noch vor wenigen Jahren aus

Kaum wiederzuerkennen: Jannik Kontalis vor sechs Jahren und heute mit 27. © Screenshot TikTok/jannikktls, RTL / Pervin Inan-Serttas (Bildmontage)

Auf seinem TikTok-Account wollen einige Fans aber bereits Hinweise darauf gefunden haben, dass Jannik zum Zeitpunkt der Dreharbeiten im August zumindest noch heftig mit einer anderen Influencerin flirtete.

Außerdem soll er noch vor Ausstrahlung der Show gemeinsame Fotos mit einer Frau gelöscht haben - das lässt sich inzwischen aber nicht mehr so leicht überprüfen.

Doch ein ganz anderes Foto springt auf seinem TikTok-Account dafür sofort ins Auge: Denn offenbar hat der 27-Jährige in der Fotokiste gekramt und ein altes Porträt von sich gefunden.

In einem entsprechenden TikTok-Clip zeigt sich der noch jüngere Jannik mit dunkler Emo-Frisur und süßem Bubi-Face. "Give me six years", heißt es in dem Video, das anschließend den Jannik von heute zeigt, inzwischen mit kurzen Haaren, Dreitagebart und Sixpack.

"Hoffnung ist für alle da", "Wahnsinn früher wollte wahrscheinlich niemand was von dir wissen und heute stehen sie Schlange", oder "Darf ich dich heiraten", heißt es dazu in den überraschten Kommentaren seiner rund 110.000 Follower in dem sozialen Netzwerk.