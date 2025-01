"Walentina hat mich brutal geschlagen": Can packt nach brisantem Video aus und benennt Zeugen

Der Rosenkrieg zwischen Reality-Sternchen Walentina Doronina und Ex-Freund Can Kaplan geht in die nächste Runde!

Von Laura Miemczyk

Essen - Der Rosenkrieg zwischen Reality-Sternchen Walentina Doronina (24) und Ex-Freund Can Kaplan (27) geht in die nächste Runde! Nachdem "Wale" jüngst ein brisantes Video veröffentlicht hat und erneut Gewaltvorwürfe gegen den Hobby-Boxer erhob, schoss dieser nun zurück - und klagte seinerseits die 24-Jährige an, "brutal" zugeschlagen zu haben.

Can Kaplan (27) wies die Vorwürfe seiner Ex-Freundin, er sei während der Beziehung gewalttätig gewesen, zurück. © Bildmontage: Instagram/ckkaplan_ Can hatte am Dienstagmittag ein mehrteiliges Statement auf seinem Instagram-Kanal veröffentlicht und in diesem Stellung zu den Vorwürfen seiner Ex-Freundin bezogen, die ihn seit der Trennung des Paares im vergangenen Juni mehrfach öffentlich der häuslichen Gewalt bezichtigt hatte - zuletzt am gestrigen Montag. "Ich weise alles zurück!", stellte der 27-Jährige daher gleich zu Beginn seines neuesten Clips klar, ehe er zum verbalen Gegenschlag ausholte und seinerseits schwere Vorwürfe gegen die 24-Jährige erhob. "Viele haben es miterlebt, denn Walentina hat mich mehrfach brutal geschlagen. Nicht ich sie, [sondern] sie mich!", klagte Can an und benannte im Anschluss unter anderem Reality-Star Mike Heiter (32) und "AYTO"-Teilnehmerin Laura Morante (34) als Zeugen für derartige Situationen. "Viele wissen, dass Walentina ein sehr, sehr aggressiver Mensch ist - gerade, wenn sie Alkohol getrunken hat und dann wirklich auf mich eingeprügelt hat - mehrfach! Es waren Leute dabei, die das miterlebt haben", behauptete Can, der sich "erschrocken" darüber zeigte, dass Walentina "sich mit solchen Lügen als Frauenrechtlerin darstelle". Promis & Stars Großzügige Geste: Popstar gibt Barkeeperin fünfstelliges Trinkgeld! Allerdings räumte der "Sommerhaus"-Teilnehmer auch ein, einen Schlappen in Richtung seiner Ex getreten und sie im Streit auch festgehalten zu haben. Zugeschlagen habe Can aber nie, wie er beteuerte.

Can Kaplan weist Walentinas Gewalt-Vorwürfe zurück