Warum Adel Tawil nach einem Konzert in Dresden einst seine Stimme verlor

Adel Tawil (46) hat sich bei Instagram an eine verhängnisvolle Clubnacht in Dresden erinnert. © Hendrik Schmidt/dpa

Es begab sich zu der Zeit, als er zum ersten Mal mit seiner Band "Ich + Ich" ohne seine langjährige Bühnen-Partnerin Annette Humpe (74) auf Tour ging. Zum Auftakt standen damals nacheinander drei Konzerte in Leipzig, Dresden und Magdeburg auf dem Programm, bevor es einen ersten Ruhetag gab.

Nach gewaltigem Lampenfieber in Leipzig sei der Knoten erst beim zweiten Auftritt in der sächsischen Landeshauptstadt so richtig geplatzt "und wir hatten eine Mega-Show". Dadurch seien alle Bandmitglieder aber so gehypt und voller Adrenalin gewesen, dass man anschließend noch feiern gegangen sei, obwohl am Tag darauf ja noch ein weiterer Auftritt auf dem Programm stand.

Das Ende vom Lied: Am nächsten Morgen musste Adel feststellen: "Die Stimme ist weg!" Er habe dann sofort heißen Tee mit Zitrone und Ingwer getrunken.

"Ich habe alles probiert, ich habe mich eine Stunde lang warm gesungen, aber es war wirklich mit Abstand die schlimmste Performance, die ich jemals auf einer Bühne gebracht habe", beichtete der gebürtige Berliner.