Wegen seiner Ex Britney Spears: Ehe-Aus bei Justin Timberlake und Jessica Biel?

In Britney Spears' (42) Memoiren kam ihr Ex-Freund Justin Timberlake nicht gut weg.

Mit ein Grund für die Liebeskrise bei den Zweifach-Eltern soll sie sein: Justins Ex-Freundin Britney Spears (42), mit der der Sänger von 1999 bis 2002 liiert war und die zuletzt kein gutes Haar an ihrem Verflossenen gelassen hatte.

In ihren Memoiren "The Woman in Me" rechnete die einstige Pop-Prinzessin mit zahlreichen Menschen aus ihrer Vergangenheit ab und verschonte dabei auch den früheren NSYNC-Star nicht.

So warf die Skandal-Sängerin ihrem Ex-Partner unter anderem vor, sie mehrfach betrogen und sogar zu einer Abtreibung gezwungen zu haben.



Schwere Anschuldigungen, die vermutlich auch Timberlakes Ehefrau nicht völlig kaltlassen dürften. Die Veröffentlichung des weltweit erfolgreichen Enthüllungsbuches habe Jessicas ohnehin schon vorhandene Vertrauensprobleme gegenüber ihrem Mann nur noch verstärkt, erklärte der Insider.

Das Paar wolle nun "abwarten", wie sich die Dinge entwickeln und versuchen, "es zu schaffen". "Es könnte aber einfach schon zu spät sein", fürchtete die Quelle.