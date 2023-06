Welche Bachelor-Schönheit rekelt sich hier am Strand?

Nele Wüstenberg (29) posiert im knappen Bikini am Strand von Hawaii. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/Nelipies (2)

Während sie vor Kurzem noch mit der Familie in den Alpen unterwegs war und die Bergluft genoss, ist sie nun auf der traumhaften Insel Hawaii angekommen. Dort nimmt die 29-jährige Blondine an einem Event eines Modeschmuck-Unternehmens teil.

Neben dem ganzen Probetragen und Posieren für Fotos bleibt allerdings auch noch genug Zeit, um mit den anderen Mädels die Insel Oahu zu erkunden, wie sie auf ihrem Instagram-Profil zeigte.

Natürlich durfte da ein Ausflug an den weltbekannten Waikiki-Beach nicht fehlen. Doch nicht nur dort genoss sie die Aussicht, sondern auch am Sunset Beach am anderen Ende der Insel. Dort schmiss sich Nele in einen knappen Bikini und legte ein kleines, aber heißes Foto-Shooting hin.

Die Bilder hatten es in sich und ließen die Herzen ihrer Fans schneller schlagen.

Die Dating-Show-Kandidatin postete mehrere Bilder von sich in verschiedenen Posen und schrieb dazu: "Postcard from Hawaii 🌺"



Dass sie nebenbei noch fragte, welches denn das Lieblingsmotiv sei, spielte wohl kaum noch eine Rolle. Denn ihre Fans hatten nur noch Augen für sie.