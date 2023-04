Weltberühmter Musiker zieht sich im Flugzeug aus! "Ich schäme mich für meine Taten"

Minneapolis (USA) - Er begibt sich freiwillig in psychische Behandlung: Der US-Rapper Desiigner (25) hat öffentlich zugegeben, dass er unter großen mentalen Problemen leidet - vor allem für einen aktuellen Fehltritt in einem Flugzeug bat er nun um Entschuldigung.

Der US-Rapper Desiigner (25) hat sich "in den letzten Monaten nicht ok gefühlt", das führte nun zu ernsten Konsequenzen. © Matt Winkelmeyer/Getty Images via AFP

So soll der Musiker, der vor allem durch Songs wie "Panda" und "Timmy Turner" weltweite Berühmtheit erlangt hat, sich vor Kurzem an Bord eines Flugzeugs einfach ausgezogen haben!

Laut einem Bericht des Promi-Nachrichtenportals "TMZ" befand sich der 25-Jährige am Wochenende auf dem Heimflug von einer Reise nach Thailand und Tokio, wo er offenbar Auftritte hatte. Während des Fluges soll er sich dann urplötzlich "entblößt" haben, anschließend habe er von einem Flugbegleiter gemaßregelt werden müssen.

Nach der Landung in Minneapolis in den USA sei der Hip-Hop-Star dann gleich von der Polizei in Empfang genommen und verhört worden. Danach soll er allerdings wieder freigelassen worden sein.

In seiner aktuellen Instagram-Story lieferte der Rapper nun eine Erklärung für seine Taten und machte deutlich, dass er zum Zeitpunkt des Vorfalls wohl nicht Herr seiner Sinne war.

"In den letzten Monaten habe ich mich nicht ok gefühlt und es fiel mir schwer, zu akzeptieren, was gerade passiert", schreibt der US-Amerikaner. "Als ich nun für ein Konzert im Ausland war, musste ich in ein Krankenhaus eingewiesen werden - ich konnte einfach nicht klar denken."