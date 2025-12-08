Was für ein Anblick: Als Stefan Effenberg seine Frau sieht, fällt ihm die Kinnlade runter

Hamburg/München - Sie war ein echter Hingucker! Das ehemalige Model Claudia Effenberg (60) hat bei einer Veranstaltung in München für Aufsehen gesorgt, selbst ihrem Mann, der ehemalige Fußball-Profi Stefan Effenberg (57) fiel die Kinnlade herunter.

Claudia Effenberg (60) war mit ihrem Kleid der Hingucker des Abends. © Felix Hörhager/dpa

Beim Mon Cheri Barbara Tag steht für Glanz und Glamour stolzierte Effenberg in einem cremefarbenen Kleid über den roten Teppich und zog sämtliche Blicke auf sich.

"Ich trage heute ein Prinzessinnenkleid", erklärte die 60-Jährige in einem RTL-Interview. Zu dem Event wurde sie von ihrem Ehemann gefahren. "Ich habe ihm gesagt: 'Denke daran, wenn ich aus dem Hauseingang komme, lädst du nicht Claudia, sondern eine Prinzessin ein."

Und diese Ansage scheint Wirkung gezeigt haben, ihr Gatte Stefan war sichtlich beeindruckt. "Er stand mit dem Auto unter einer Laterne und ich habe gesehen, wie er den Mund weit aufgemacht hat, als er mich gesehen hat. Er fand es Weltklasse", berichtete das ehemalige Model.

Zu ihrem "Weltklasse"-Kleid gehörten allerdings auch atemberaubende Schuhe, zu denen Claudia eine besondere Verbindung hat. "Die sind tatsächlich von der Hochzeit", gab sie an. Das Paar hatte sich im September zum dritten Mal das Ja-Wort gegeben.