Was für ein Anblick: Als Stefan Effenberg seine Frau sieht, fällt ihm die Kinnlade runter
Hamburg/München - Sie war ein echter Hingucker! Das ehemalige Model Claudia Effenberg (60) hat bei einer Veranstaltung in München für Aufsehen gesorgt, selbst ihrem Mann, der ehemalige Fußball-Profi Stefan Effenberg (57) fiel die Kinnlade herunter.
Beim Mon Cheri Barbara Tag steht für Glanz und Glamour stolzierte Effenberg in einem cremefarbenen Kleid über den roten Teppich und zog sämtliche Blicke auf sich.
"Ich trage heute ein Prinzessinnenkleid", erklärte die 60-Jährige in einem RTL-Interview. Zu dem Event wurde sie von ihrem Ehemann gefahren. "Ich habe ihm gesagt: 'Denke daran, wenn ich aus dem Hauseingang komme, lädst du nicht Claudia, sondern eine Prinzessin ein."
Und diese Ansage scheint Wirkung gezeigt haben, ihr Gatte Stefan war sichtlich beeindruckt. "Er stand mit dem Auto unter einer Laterne und ich habe gesehen, wie er den Mund weit aufgemacht hat, als er mich gesehen hat. Er fand es Weltklasse", berichtete das ehemalige Model.
Zu ihrem "Weltklasse"-Kleid gehörten allerdings auch atemberaubende Schuhe, zu denen Claudia eine besondere Verbindung hat. "Die sind tatsächlich von der Hochzeit", gab sie an. Das Paar hatte sich im September zum dritten Mal das Ja-Wort gegeben.
Stefan Effenberg will seine Frau Claudia nicht auf den roten Teppich begleiten
Zu dem Traum von einem Kleid hatte Effenberg auch noch eine passende Frisur. "Ich glaube, ihr würdet alle sagen, das ist nicht Claudia, aber es sieht richtig geil aus. Und als mein Mann mich gesehen hat, sagte er nur: 'Du siehst wunderschön aus.'"
Neben den vielen Komplimenten, die sie für ihr Outfit erntete, kam aber auch eine Frage auf: Wo war der Tiger?
"Er hat gesagt, dass er mich zum Hotel fährt und später auch gerne abholt", erklärte sie die Abwesenheit ihres Mannes. "Aber ich kriege ihn einfach nicht auf den roten Teppich. Er hat vor Kurzem noch zu mir gesagt: 'Weißt Du noch früher, wo Du mich überall mit hingeschleppt hast?'"
Der ehemalige Fußball-Profi scheint keinerlei Interesse mehr an der Öffentlichkeit zu haben, aber das ist auch nicht schlimm. Denn so kann Claudia alle Blicke auf sich ziehen.
Titelfoto: Fotomontage: Jens Kalaene/dpa, Felix Hörhager/dpa