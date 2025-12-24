Wichtiger Reminder von Emma Fernlund: "Weihnachten ist nicht für alle leicht"
Elmshorn/Weihnachten - Wichtige Worte! Trash-TV-Sternchen Emma Fernlund (24) hat sich am Mittwoch mit einem nachdenklichen Post bei ihren Fans auf Instagram gemeldet.
Die 24-Jährige erinnerte ihre Community daran, dass das Fest der Liebe für einige nicht mit Freude und Glück verbunden sei. "Weihnachten ist nicht für alle leicht. Für manche ist es stiller als gedacht", schrieb Emma.
Dies könne zum Beispiel der Fall sein, wenn ein geliebter Mensch nicht mehr da sei, mit dem man sonst gefeiert habe. "Wenn sich heute Traurigkeit zeigt, dann nicht, weil etwas falsch läuft, sondern weil Erinnerungen, Nähe und Verlust sich an diesen Tagen lauter anfühlen", verdeutlichte die Influencerin.
Ihren Followern riet die Elmshornerin deshalb: "Erlaube dir, traurig zu sein - ohne es wegzudrücken. Du musst heute nicht dankbar, positiv oder gut drauf sein. Gefühle dürfen da sein, ohne erklärt zu werden."
Einsamkeit sei kein Zustand, sondern ein Gefühl. "Es beschreibt, wie es sich gerade anfühlt - nicht, wie dein Leben ist oder bleibt", unterstrich die "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin von 2024.
Emma Fernlund meldet sich mit Weihnachts-Post auf Instagram
Emma Fernlund hat Tipps für Menschen, die an Weihnachten leiden
Um sich die Weihnachtsfeiertage ein wenig erträglicher zu machen, hatte die Trash-TV-Dauerbrennerin zudem noch einige einfache Tipps parat.
Diese Ratschläge gab Emma ihren Abonnenten:
- "Mach dir dein Lieblingsessen - nicht das 'klassische'. Weihnachten darf auch Pasta, Suppe oder ein random Lieblingssnack sein. Komfort > Tradition."
- "Schreib einer Person, bei der du nichts vorspielen musst. Ein simples 'Ich fühle mich gerade ein bisschen lost' reicht völlig."
- "Schau etwas, das dich NICHT triggert. Romcom, Kinderserie, alte Lieblingsfolge. Heute keine Vergleiche, keine Erwartungen."
- "Mach dein Zuhause gemütlich. Kerzen an. Licht runter. Nicht, weil es perfekt aussieht - sondern weil es sich sicher anfühlt."
- "Verwöhne deinen Körper ganz basic. Heißes Bad, Dusche, Gesichtscreme. Kleine Fürsorge wirkt größer als man denkt."
- "Lass Social Media kurz los, wenn es wehtut. Du verpasst nichts. Du schützt dich - und das ist Stärke."
Die nachdenklichen Worte der 24-Jährigen kamen bei ihrer Community sehr gut an. Der Post sammelte in kurzer Zeit Hunderte Likes und Danksagungen in den Kommentaren.
