Wichtiger Reminder von Emma Fernlund: "Weihnachten ist nicht für alle leicht"

Elmshorn/Weihnachten - Wichtige Worte! Trash-TV-Sternchen Emma Fernlund (24) hat sich am Mittwoch mit einem nachdenklichen Post bei ihren Fans auf Instagram gemeldet.

Emma Fernlund (24) hat ihre Fans auf Instagram daran erinnert, dass Weihnachten nicht für alle mit Freude und Glück verbunden ist. © Instagram/emmashealth

Die 24-Jährige erinnerte ihre Community daran, dass das Fest der Liebe für einige nicht mit Freude und Glück verbunden sei. "Weihnachten ist nicht für alle leicht. Für manche ist es stiller als gedacht", schrieb Emma.

Dies könne zum Beispiel der Fall sein, wenn ein geliebter Mensch nicht mehr da sei, mit dem man sonst gefeiert habe. "Wenn sich heute Traurigkeit zeigt, dann nicht, weil etwas falsch läuft, sondern weil Erinnerungen, Nähe und Verlust sich an diesen Tagen lauter anfühlen", verdeutlichte die Influencerin.

Ihren Followern riet die Elmshornerin deshalb: "Erlaube dir, traurig zu sein - ohne es wegzudrücken. Du musst heute nicht dankbar, positiv oder gut drauf sein. Gefühle dürfen da sein, ohne erklärt zu werden."

Einsamkeit sei kein Zustand, sondern ein Gefühl. "Es beschreibt, wie es sich gerade anfühlt - nicht, wie dein Leben ist oder bleibt", unterstrich die "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin von 2024.