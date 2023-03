Wieder Rummel um Ex-GZSZ-Star Jasmin Tawil: Plötzlich steht die Polizei auf der Matte

Berlin/San José (Costa Rica) - Jasmin Tawil (40) unter Druck! Der frühere " Gute Zeiten, schlechte Zeiten "-Star bekam es auf Costa Rica wieder mit der Polizei zu tun. Die Behörden setzen ihr nun die Pistole auf die Brust: Die Sängerin soll besser gestern als heute in den nächsten Flieger nach Deutschland steigen – allerdings zunächst alleine.

Jasmin Tawil (40) hatte wieder Ärger mit der Polizei und soll Costa Rica verlassen. © picture alliance/dpa

Laut einem Bericht von "RTL" klickten in einem Hotel in der Hauptstadt San José am frühen Dienstagvormittag bei der Ex-Frau von Pop-Sänger Adel Tawil (44) die Handschellen.

Die Gründe für die Festnahme: eine fehlende Aufenthaltserlaubnis und fehlende Papiere, wie der Privatsender weiter schreibt. Seit 2021 lebt sie auf Costa Rica, aber ihr Visum lief nach 90 Tagen ab.

Daraufhin steckten die Beamten sie den Angaben nach für einige Stunden in Abschiebehaft, nun ist sie wieder auf freiem Fuß. Allerdings ist die Ansage klar: Tawil soll Costa Rica so schnell wie möglich verlassen und nach Deutschland zurückkehren!

Bereits zuvor hatte die Polizei den einstigen Soap-Star wegen verschiedener Anzeigen festgenommen. Dabei sei es um Vergehen wie Einbruch und Diebstahl gegangen. Die Schauspielerin landete vorübergehend in einer Psycho-Klinik, wurde aber mittlerweile wieder entlassen.

Ihr Sohn Ocean (3) kam in die Obhut staatlicher Behörden. In welchem Kinderheim wollte das Jugendamt der Mutter nicht sagen. Dank der Hilfe und Unterstützung einer Freundin und ihres Vaters Michael Weber (63) könnte sich das bald ändern, wie es weiter hieß.

Der 63-Jährige lebt in Berlin und auf Mallorca und wolle den Dreijährigen in seine Obhut nehmen sowie die Vormundschaft für seinen Enkel beantragen.

Heißt: Er bekäme das Sorgerecht. Außerdem wolle er seiner Tochter einen Therapieplatz in Deutschland organisieren. Sollte Tawil diesem Vorschlag von Behörden und deutschem Konsulat folgen, könnte doch noch alles gut ausgehen und das Drama ein Ende nehmen.