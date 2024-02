Wiener Opernball: Mit wem tanzt Lugner diesmal?

Wien - Es wird wieder getanzt! Der Wiener Opernball ging am gestrigen Donnerstagabend in die 66. Auflage. Abermals kamen mehr als 5000 Gäste, die für eine Loge bis zu 24.500 Euro zahlten. Auch Gastgeber Richard "Mörtel" Lugner (91) durfte da natürlich nicht fehlen.

Beim 66. Wiener Opernball schwang Gastgeber Richard "Mörtel" Lugner (91) das Tanzbein mit Priscilla Presley (78). © Eva Manhart/APA/dpa

Als Opern-Begleitung konnte sich der Unternehmer auf Priscilla Presley (78) freuen.

"So schön hier, irgendwie so emotional. Wir haben mit Sicherheit nichts dergleichen in Los Angeles", sagte die Witwe von Rock'n'Roll-Legende Elvis im ORF.

Zum Abschluss des Abends drehte die 78-Jährige mit Lugner zum Sinatra-Evergreen "Strangers in the Night" ein paar langsame Runden im Blitzlichtgewitter der Fotografen. Der 91-jährige Lugner strahlte übers ganze Gesicht. "Eine Traumfrau. Sie ist so stark."

Der 66. Wiener Opernball signalisierte in einer krisenhaften Welt einmal mehr: Es gibt noch das Traditionelle und Festliche, das Feiern von Reichen und Schönen und solchen, die sich dafür halten.