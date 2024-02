Will Patrick Romer seine Annelie schon heiraten? "Muss einfach mal Glück haben"

Denn während Patrick sich nach dem Event wieder auf den Weg in den Süden Deutschlands machte, schickte ihm Annelie in ihrer Instagram-Story eine süße Videobotschaft.

Während sein Reality-TV-Kollege Eric Sindsen (35) eine Torte voll ins Gesicht bekam, konnte Patrick gerade noch so ausweichen. Seine Freundin Annelie zeigte sich anschließend schockiert über den Vorfall: "Das geht gar nicht, das war richtig gefährlich", erklärte sie, während beide auf dem Weg zurück in ihre Heimat waren.

Patricks Ex Antonia Hemmer (23) ist die neue Single-Lady bei "Make Love, Fake Love". © RTL+

Darin ist zu sehen, wie sie zu dem Song "Ja sagen" von Hava ihre Lippen bewegt. "Ich wollte sowas nie, doch plötzlich will ich es für immer. Für immer deinen Ring an meinem Finger. Ich würde ja sagen", heißt es da.

Ihren Patrick verlinkte Annelie natürlich in der Story und er repostete ihre nicht gerade subtile Botschaft und setzte ein Herzchen und ein Ring-Emoji dazu. "Man muss einfach mal Glück haben in der Partnerwahl", kommentierte er außerdem - ein weiterer Seitenhieb gegen seine Ex Antonia Hemmer (23)?

Nachdem Anfang der Woche bekannt geworden war, dass Antonia die neue Single-Lady bei "Make Love, Fake Love" sein wird, hatte Patrick bereits öffentlich erklärt, dass er seiner Ex die Hauptrolle in solch einer Datingshow einfach nicht zutraue.

Für Antonia ging dagegen ein großer Wunsch in Erfüllung. Zu den Angriffen und der neuen Liebe ihres Ex-Freundes äußerte sie sich bislang nicht.