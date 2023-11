Will Smith beim Sex mit anderem Mann erwischt?

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Hatte Will Smith (55) Sex mit einem anderen Mann?

Will Smith (55) hat Behauptungen über Sex mit einem Kollegen zurückgewiesen. © ANGELA WEISS / AFP

Das zumindest behauptet ein angeblicher Bekannter des Schauspielers und sorgt damit gerade für mächtig Wirbel.

Der Mann, der sich Bruder Bilaal nennt und sich selbst als ehemaligen Assistenten und langjährigen Freund des Hollywood-Stars bezeichnet, will den 55-Jährigen vor Jahren beim Geschlechtsverkehr mit einem Kollegen erwischt haben, wie er nun in einem Interview enthüllte, das gerade viral geht.



Demnach soll Smith mit seinem "Prinz von Bel-Air"-Co-Star Duane Martin (58), der in zwei Episoden der US-Sitcom mitgewirkt hatte, zugange gewesen sein, als Bilaal die beiden Männer überrascht habe.



"Ich habe die Tür zu Duanes Umkleidekabine geöffnet und da sehe ich, wie Duane Analsex mit Will hat. Da war eine Couch und Will war über die Couch gebeugt", berichtete er von dem angeblichen Vorfall und machte sich dabei auch über die Männlichkeit des "I Am Legend"-Schauspielers lustig.



Smiths Penis habe die Größe eines "kleinen Zehs", so seine wenig schmeichelhafte Behauptung in Richtung des Filmstars.