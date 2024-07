Wilson Gonzales Ochsenknecht zum ersten Mal Papa! Und es ist ein ...

Schauspieler Wilson Gonzales Ochsenknecht (34) ist zum ersten Mal Vater geworden. © Screenshot/Instagram/willywonkaweinhaus (Bildmontage)

Erst vor wenigen Tagen hatte Cheyenne Ochsenknecht (24) bestätigt, dass sie Tante wird. Schon davor gab es Gerüchte, dass Wilson Gonzales und seine Partnerin ein Baby erwarten.

Doch der 34-Jährige hüllte sich in Schweigen. Bis jetzt! Denn in seinem jüngsten Post gab der frischgebackene Papa die süßen Babynews jetzt auch offiziell bekannt.

"Hi, Baby-Girl!", schrieb Wilson und verriet damit zugleich, dass der jüngste Sprössling im Hause Ochsenknecht ein Mädchen ist. Ein erstes Foto gab es auch dazu - zumindest vom kleinen Händchen seiner Tochter.

Ansonsten hält sich Wilson Gonzales Ochsenknecht aber weiter bedeckt, was sein Privatleben angeht. So ist über die Frau an seiner Seite bislang kaum etwas bekannt. Es soll sich Berichten zufolge um eine Architektin handeln, die gemeinsam mit Wilson in Berlin lebt.

Damit ist der älteste Sohn von Natascha Ochsenknecht (59) der letzte unter seinen Geschwistern, der eine eigene Familie gründet. Cheyenne hat bereits eine Tochter und einen Sohn, Jimi Blue (32) hat ebenfalls eine Tochter, zu der er aber keinen Kontakt hat.