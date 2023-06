"Pimmel"-Gag von Anastasiya Avilova über ihren Ex bringt Fans auf die Palme

"Wie unterirdisch ist bitte das? Wie kann man so einen Scheiß posten? Geht's noch????", beschwert sich zum Beispiel eine Followerin. Eine andere kritisiert: "Sorry, aber das ist mehr wie geschmacklos. Das hat auch nichts mehr mit Joke zu tun."

Neben vielen Tränen lachenden Emojis kam der Witz bei einigen Menschen aus Anastasiyas Community so gar nicht gut an.

"Ich mache mir richtig Sorgen um meinen Ex", schreibt die ehemalige Dschungelcamperin mit dem Hashtag #beziehungsfakten zu dem Clip, in dem sie ihre Lippen synchron zu einem kurzen Audio-Ausschnitt bewegt.

Eine Frage, die sich allerdings noch stellt: War der Gag vielleicht auf einen bestimmten ihrer Verflossenen gemünzt? Im vergangenen Jahr hatte sich Anastasiya ja nicht gerade im Guten von Partysänger Daniel Roth (34) getrennt.

Kurz darauf flogen beim Reality-Format "Eating with my Ex" auf Discovery+ die Fetzen, als sie in Person von Ennesto Monté (48) auf eine weitere gescheiterte Beziehung traf.

Da sich Anastasiya aber diesbezüglich in Schweigen hüllt, können die Fans da nur mutmaßen ...