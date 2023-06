"World Club Dome": Wollte Top-DJ Ex-GNTM-Model abschleppen?

Frankfurt am Main - Hämmernde Elektrobeats, knappe Kleidung und ausgelassen feiernde Massen - das ist der berühmte "World Club Dome" in Frankfurt am Main, der an diesem Wochenende stattfindet. Offenbar versuchte einer der dort auflegenden internationalen Top-DJs, ein bekanntes Model aus der Mainmetropole anzubaggern.