Wurde Ella Endlich durch spanischen Brauch schwanger?

Die Schlagersängerin Ella Endlich (39) glaubt an magische Momente. © Instagram/Screenshot/ella.endlich.official (Bildmontage)

Nach einer kurzen Baby-Pause stand die "Küss mich, halt mich, lieb mich"-Sängerin am Samstagabend bei der "Giovanni Zarrella Show" auf der Bühne und präsentierte ihre neue Single "Granada".

"Mit der namensgleichen Stadt in Andalusien bin ich auf ewig magisch verbunden", teaserte Ella zuvor in ihrer Story auf Instagram die zauberhafte Geschichte zu ihrer Schwangerschaft an. Dabei hielt die 39-Jährige eine kleine Kraken-Figur in die Handkamera.

Die Berlinerin habe in der spanischen Stadt an einem Brauch teilgenommen. Ihr sei ein traditioneller Kuchen serviert worden, in dem sich der rote Oktopus befunden hätte. Wer den eingebackenen Tintenfisch in seinem Kuchenstück entdeckt, der habe einen Wunsch frei.

Und wie es das Schicksal so wollte, habe Ella die kleine Figur in ihrem Kuchenstück gehabt und sich gewünscht, ein Kind zu bekommen.