Antisemitismus, Corona-Schwurbel und DSDS-Eklat: Xavier Naidoo feiert Comeback in Köln

Köln - Nach sechs langen Jahren Musik-Pause will Xavier Naidoo (54) am Dienstag in der Lanxess Arena sein Konzert-Comeback geben.

Für Sänger Xavier Naidoo ist das Konzert am Dienstag das Comeback nach sechs Jahren. © Alexandra Wey/KEYSTONE/dpa

Eines seiner berühmtesten Lieder heißt "Wo willst du hin?".

Viele Fans des Soul-Sängers haben diese Frage jüngst sehr entschieden mit dem Wort "Köln" beantwortet - Nachdem 15.000 Tickets schnell ausverkauft waren, kündigten die Veranstalter unverzüglich eine Zusatz-Show für den 17. Dezember an. Das Interesse war offenbar groß - ebenso die Frage, wie man dieses Comeback bewerten sollte.

Festhalten lässt sich: Es ist jedenfalls kein Konzert wie jedes andere. Denn Naidoo, um den es still geworden war, gilt als höchst umstritten. Lange Zeit fiel er mit Aussagen auf, die ihm Antisemitismus- und Rassismus-Vorwürfe einbrachten. Später ging er darauf zwar auf Abstand - doch nicht alle sind sich einig, dass Naidoos Distanzierungen ausreichen.

Ein Blick in die Vergangenheit: Beim Fußball-"Sommermärchen" 2006 lief sein Lied "Dieser Weg" in der Kabine der Nationalmannschaft, machte das Ex-Mitglied der "Söhne Mannheims" zum Popstar.

Mit den Jahren häuften sich aber die Kontroversen. Naidoo trat vor sogenannten Reichsbürgern auf und verbreitete Theorien der QAnon-Verschwörungsideologie, nach der angeblich in satanischen Ritualen Kindern Blut abgezapft werde.

