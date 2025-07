Nach Jahren voller Kritik: Xavier Naidoo gibt exklusives Konzert in Köln

Köln - "Dieser Weg" führt ihn zurück auf die Bühne: Nach ganzen sechs Jahren Pause ist Xavier Naidoo (53) wieder da und gibt Ende des Jahres sein einziges Konzert in der Lanxess Arena in Köln.

Alles in Kürze

Xavier Naidoo (53) ist ein deutscher Sänger und Komponist aus Mannheim. (Archivbild) © Alexandra Wey/KEYSTONE/dpa

Am Sonntag ließ der Mannheimer die Bombe platzen: Auf Instagram kündigte er das exklusive Live-Event an.

"Mit all meinen großen Hits", verspricht er dort seinen Fans. Und die sind schon jetzt völlig aus dem Häuschen.

Selbst Promis wie Pietro Lombardi und Rapper Haftbefehl jubeln in der Kommentarspalte über das Comeback.

Der Vorverkauf für das Konzert am 16. Dezember startet am Dienstag, dem 8. Juli. Wer sich ein Ticket sichern will, sollte schnell sein, denn die Nachfrage dürfte riesig sein.