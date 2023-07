XXL-Ausschnitt: Heiße Verwandte von Robert Geiss gewährt extrem tiefe Einblicke!

"Du siehst fantastisch aus", "Mega heiß" oder auch "Traumfrau" ist unter anderem in der Kommentarspalte unter dem Beitrag zu lesen. Die obligatorischen Herz- und Flammensymbole dürfen da natürlich nicht fehlen.

"Weil jedes Bild eine Geschichte erzählt", schreibt Vivien zu dem Foto, auf dem sie verträumt in die Ferne blickt. Dazu trägt sie ein edles Oberteil, das mit weißen, silbernen und goldenen Perlen besetzt ist. Ein schwarzer Blazer rundet das Outfit ab.

Dennoch weiß sich natürlich auch dieser Geiss-Spross gekonnt in Szene zu setzen. Ihr neuester Schnappschuss auf Instagram zeigt die 21-Jährige auf dem Balkon eines Szene-Restaurants in ihrer Wahl-Heimat Mallorca .

Doch ebenso wie ihre berühmten Cousinen Davina (20) und Shania Geiss (18) weiß sich auch die 21-Jährige gekonnt in Szene zu setzen. © Instagram/geiss_vivien (Screenshot)

Doch ganz egal ob glamouröse Abendgarderobe, roter Bikini oder lässiger Alltags-Look, die Beauty macht in jeder Kluft eine tolle Figur. Aufgrund der markanten Kieferpartie sieht sie ihren Cousinen Davina und Shania zudem sehr ähnlich.

Protzen liegt nicht im Naturell der hübschen Blondine. Das bedeutet aber nicht, dass Vivien deshalb in bescheideneren Verhältnissen aufgewachsen ist als ihre Anverwandten.

Schließlich stieg auch ihr Vater Michael Geiss, ebenso wie sein Bruder Robert, durch den Verkauf der Fitness-Bekleidungsfirma "Uncle Sam" 1995 in den Kreis der Multimillionäre auf.

Nachdem die Marke in der Folgezeit zunehmend in der Versenkung verschwunden war, kaufte Michael sie im Jahr 2004 zurück und verhalf ihr zu neuem alten Glanz. Künftig soll auch Tochter Vivien in der Firma mit anpacken.

Dafür musste sie jüngst allerdings ihre im Süden der Sonneninsel Mallorca gelegene "VMG Horse Ranch", eine exklusive Reitanlage mit Ferienappartements, aufgeben. Das Anwesen soll verkauft werden.