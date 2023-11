Bachelor-Babe Yeliz Koc meldet sich ab: "Die letzten Minuten in Freiheit"

Hannover/Köln - Für das Ex- Bachelor -Babe Yeliz Koc (30) beginnt schon bald ein großes Abenteuer: Die Influencerin wird an der Reality-TV-Show " Promi Big Brother " teilnehmen und sich dafür rund um die Uhr beobachten lassen.

Yeliz Koc (30) meldete sich noch einmal bei ihren Instagram-Fans, bevor sie ihr Handy abgeben muss. © Screenshot/instagram/_yelizkoc_ (Bildmontage)

"So, Leute. Die letzten Minuten in Freiheit", erklärte sie ihren Fans nun in einer Instagram-Story, in der zu sehen ist, wie sie inkognito mit Sonnenbrille durch die Stadt läuft.

Für sie gehe es jetzt weiter nach Köln. "Und dann muss ich mein Handy abgeben. Ich weiß nicht, wie das für mich wird", so Yeliz weiter. Doch die 30-Jährige ist sich auch ganz sicher: "Ich werde das schaffen!"

Ihre Fans bat sie derweil, sie fleißig zu unterstützen und wünschte ihnen schon jetzt viel Spaß beim Zuschauen.

Los geht es allerdings erst in ein paar Tagen: Den Einzug der Teilnehmer können Zuschauer schon ab Samstag über einen Stream bei JoynPlus+ verfolgen. Am Montag, 20. November, startet "Promi Big Brother" dann für alle bei Sat.1 im Free-TV.

Neben Yeliz Koc werden auch Reality-Star Peter Klein (56), Ex-Bachelor Dominik Stuckmann (31) und die Influencerin Paulina Ljubas (26) in das Haus des großen Bruders einziehen.