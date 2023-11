Yeliz Koc spricht Klartext: Sind sie und Yasin ein Paar?

Hannover - Zurzeit erhält Yeliz Koc (30) immer wieder Besuch von einem ganz bestimmten Mann: Yasin Mohamed (31) . Aber was läuft da zwischen den beiden?

Yasin Mohamed (31) und Yeliz Koc (30) kommen gut miteinander zurecht. © Screenshot/Instagram/yasin__11_, Screenshot/Instagram/_yelizkoc_

In ihren Storys wirken Yeliz und Yasin äußerst vertraut. Er besucht die Influencerin in ihrer Wohnung in Hannover. Es wird sich geneckt - und geturtelt?

Auch Yeliz' Follower fragen sich entsprechend: Sind die beiden nun ein Paar?

Vor wenigen Wochen hatte sie noch mit dem inTouch-Magazin über ihre gemeinsame Zeit in München gesprochen und erklärt: "Wir haben viel gelacht und haben uns besser verstanden, als wir dachten."

Am Montag lautete Yeliz' Antwort ähnlich wie damals schon: Nein, sie sind kein Paar, verriet die 30-Jährige in ihrer Instagram-Story.

"Aber wir verbringen gerne Zeit miteinander. Mittwoch bin ich erstmal weg und danach schaut man halt weiter." Ob die beiden nach der Trennung da weitermachen können, wo sie jetzt aufhören werden?

In zwei Tagen zieht Yeliz mit Manuela Wisbeck (40, "Notruf Hafenkante"), Reality-TV-Profi Patricia Blanco (52), Iris Kleins Ex Peter Klein (56), dem Ex-"Bachelor" Dominik Stuckmann (31) und vielen mehr in die "Promi Big Brother"-Wohngemeinschaft ein.

Wie lange sie dann von Yasin, Freunden und Familie getrennt sein wird? Ungewiss ...