Dreister Schmuggel im Dschungelcamp! "Hatte es unter meiner Slipeinlage"

Hannover/Australien - Das wird sicherlich Konsequenzen haben! Das Ex- Bachelor -Babe Yeliz Koc (31) hat heimlich etwas ins Dschungelcamp geschmuggelt.

Yeliz Koc (31) muss sich auf Konsequenzen gefasst machen. © RTL

Das teilte RTL am Dienstag unter anderem bei Instagram mit und veröffentlichte ein Bild, auf dem zu sehen ist, wie Yeliz plötzlich einen Verdampfer in der Hand hält. "Ich hatte es unter meiner Slipeinlage. Ich hatte so Angst, dass meine Mumu explodiert", wird sie dabei zitiert.

Bereits im Vorfeld hatte sie immer wieder betont, dass der Rauchentzug eine große Herausforderung für sie werden würde. Wie genau die Schmuggelei aber nun auffliegen konnte, ist noch nicht bekannt und wird sich erst in der Folge am Dienstagabend zeigen.

In den Kommentaren wundern sich die Fans aber vor allem darüber, wie Yeliz den Schmuggel überhaupt so lange geheim halten konnte.

Schließlich mussten sie und die anderen Kandidaten auf ihrem Weg ins Camp auch durchs Wasser gehen. Auch die geschmuggelten Gegenstände dürften dabei ordentlich nass geworden sein.