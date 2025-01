Das gab's noch nie im Dschungel! Yeliz Koc schießt mit Luxus-Artikel den Vogel ab

So hat sich etwa Reality-Liebling Maurice Dziwak (26) für eine Schlafhilfe entschieden. "Meine zwei Luxusartikel sind zum einen ein Kissen, auf dem die wichtigsten Menschen in meinem Leben drauf sind: meine Mama, mein Papa, meine Frau und mein kleiner Schatz", offenbart er gegenüber RTL .

Der Preis für das kurioseste Mitbringsel geht in diesem Jahr zweifellos an Yeliz Koc (31)! Die 31-Jährige hat sich vorgenommen, sich aus hygienischen Gründen nicht auf das Dschungelcamp-Klo zu setzen - und daher kurzerhand eine Pinkelhilfe eingepackt. Na, ob das gut gehen wird?

Im Dschungel wollen Sam Dylan (33) und Yeliz Koc (31) nicht auf ihre geliebten Luxusartikel verzichten. © Bildmontage: RTL / Boris Breuer, RTL (2)

Daneben stehen insbesondere Pflegeprodukte im Fokus der Stars und Sternchen: Neben Gesichtscreme (Jürgen), Haargel (Edith) und Lipgloss (Alessia) will Ex-Sport-Kommentator Jörg Dahlmann (66) etwa keinesfalls auf seine Abdeckcreme verzichten, um die Narbe an seiner Lippe kaschieren zu können.

Und auch Sam Dylan (33) setzt voll auf seinen Style und packt unter anderem eine komplette Make-up-Palette in seinen Rucksack. "Wenn ich schon keine schönen Outfits mehr habe, möchte ich wenigstens noch aus meinem Gesicht ein Kunstwerk machen. Denn das Auge schaut mit", meint der exzentrische Paradiesvogel dazu.

Becker-Ex Lilly (48) hingegen will nicht auf einen Teddybären verzichten, den sie von ihrem Sohnemann geschenkt bekommen hat. Man will ja trotz der großen Herausforderungen an seine Liebsten erinnert werden - finden auch Ex-GZSZ-Girl Nina Bott (47) und Timur Ülker (35): Die beiden Schauspieler habe sich daher für eine Kette mit den Namen der eigenen Kinder (Nina) und ein Familienfoto (Timur) entschieden.

Wie sich die zwölf Camper mitsamt ihrer Luxus-Artikel im australischen Busch schlagen werden, erfährst Du ab Freitag auf RTL. Los geht's direkt mit einer dreistündigen Mammutfolge ab 20.15 Uhr.