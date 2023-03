Halbfinale bei "Make Love, Fake Love": Yeliz gibt Schwindler Max statt Jannik den Schlafzimmerschlüssel

Hannover/Mallorca – Yeliz Koc (29) kann sich bei " Make Love, Fake Love " einfach nicht zwischen den Kandidaten Max (25) und Jannik (29) entscheiden. Doch nach einer weiteren gemeinsamen Nacht in Folge 11 sieht es so aus, als würde Max das Rennen gewinnen. Dabei ist der doch bekanntermaßen vergeben …

"Ich glaube, nach dieser Nacht ist Jannik endlich abgebogen", so der 25-Jährige, der inzwischen vielleicht doch nicht nur an die Gewinner-Prämie denkt.

Bevor Yeliz Koc wieder tief in ihr Gefühlschaos stürzte, stand noch eine Entscheidung aus der vergangenen Woche aus und diese fiel auf den anderen Max (29), von den anderen Bewohnern Maxi genannt. Als dieser als Single enthüllt wurde, fragte Yeliz sich, ob überhaupt noch vergebene Männer in der Villa wohnen.

Yeliz Koc (29) ist überzeugt, das Favorit Max Single ist. © RTL+

"Ich muss sagen, es wird etwas schwierig. Du kannst dir am Anfang nicht vorstellen, auf was du dich einlässt. So langsam habe ich auch das Gefühl, dass Gefühle mit im Spiel sind", gesteht Max. Oh weh, was wohl seine Freundin Luisa dazu sagt?

Schließlich schlägt diese sich noch immer wacker in der Partnervilla, sie will einfach nicht einsehen, dass ihre Beziehung mit Max vorbei sein könnte. "Mein Herz gibt ihm noch eine Chance, aber mein Kopf weiß noch nicht wohin. Es kommt jetzt alles darauf an, wie Max sich verhält, wie sehr es ihm leidtut."

Und obwohl Yeliz sich inzwischen sicher ist, dass Max Single ist, betonte sie noch einmal, wie "hässlich" ein Mensch sei, der Gefühle nur vorspielt. Eigentlich ja das Konzept der neuen RTL-Sendung, aber im Eifer des Liebeschaos kann man das ruhig mal vergessen. Es bleibt also weiterhin spannend, für wen sich Yeliz im Finale entscheiden wird.

Zuvor steht aber noch die Halbfinale-Entscheidung an und die hat es in sich: Direkt vier Männer müssen die Villa verlassen. Werden Max oder Jannik unter ihnen sein? Die Auflösung seht ihr in den letzten beiden Folgen von "Make Love, Fake Love", immer donnerstags auf RTL+.