Yeliz Koc vor Einzug ins Dschungelcamp: "An alle, die mich nicht mögen"

Das Ex-Bachelor-Babe Yeliz Koc (31) hatte am Schluss auch noch eine Botschaft an ihre Hater. © Screenshot/Instagram/yelizkoc (Bildmontage)

Denn in ihrer aktuellen Instagram-Story verriet sie ihren Fans, dass sie schon ziemlich konkrete Pläne habe, was sie mit dem Gewinn von 100.000 Euro machen würde.

Schon bei "Promi Big Brother" (PBB) hatte Yeliz satte 100.000 Euro mit nach Hause genommen. "Und ich wurde dafür kritisiert, dass ich erst am Ende gesagt habe, was ich mit meinem Gewinn vorhabe", erklärte Yeliz nun ihrer Community. Doch das habe sie ganz bewusst so gehandhabt, weil sie die Anrufenden damals nicht habe beeinflussen wollen. "Ich wollte bewusst nicht erwähnen, dass ich einen Teil davon spenden wollte", so die 31-Jährige.

Auch bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" wolle sie natürlich aus eigener Kraft gewinnen. Doch die Kritik der PBB-Zuschauenden scheint sich Yeliz eben auch zu Herzen genommen zu haben.

Und so dröselte sie auf: Etwa die Hälfte plane sie als Steuerzahlung ein, dann wolle sie sich, ihrer Mutter und ihrer Tochter einen Urlaub in der Sonne gönnen und 10.000 Euro seien erneut als Spende gedacht.

Dieses Mal aber in einzelnen kleineren Beträgen an ihre Follower. "Ich habe so viele alleinerziehende Mütter hier, die kaum über die Runden kommen. Und ich weiß selbst, wie teuer alles geworden ist", so Yeliz.