Yeliz Koc will von Jannik ihre 25.000 Euro wieder: "Ich bin schon wieder so dumm gewesen!"

Zudem habe er es in früheren Beziehungen auch schon nicht so mit der Treue gehabt und regelmäßig seine aktuellen Freundinnen vor seinen neuen Eroberungen verleugnet.

Danach zog sich der frisch gebackene Ex aber nicht etwa ins stille Kämmerlein zurück, um zu trauern, sondern ging nur wenige Minuten später beim Feiern in Berlin mit einer anderen Frau auf Tuchfühlung. Nach Angaben einer Instagram-Userin, die die Informationen an Yeliz herantrug, soll der 27-Jährige auch direkt mit dieser Dame ins Bett gehüpft sein.

Am Samstagabend meldete sich Yeliz Koc mit schockierenden News bei ihren Fans. Bereits am Karfreitag habe die 29-Jährige nach einem Streit den Schlussstrich unter die Beziehung mit Jannik gezogen.

Das war das einzige Paarbild, welches Yeliz von sich und Jannik gepostet hat. Mittlerweile hat sie es wieder gelöscht. © Fotomontage: Screenshots/Instagram/_yelizkoc_

So wohl auch bei Yeliz. "Ich bin schon wieder so dumm gewesen", gesteht die 27-Jährige sich ein. "Es war alles nur für die Reichweite und ich schwöre es euch Leute, ich hatte von Anfang an dieses Bauchgefühl."

Deswegen habe sie ihre Beziehung auch nicht groß in die Öffentlichkeit getragen. Doch genau das habe Jannik gewollt: Durch sie habe er "Make Love, Fake Love" gewonnen, einen blauen Haken auf Instagram und er verdiene jetzt Geld durch die Social-Media-Plattform.

"Er hat alles erreicht alles, was er wollte. Glückwunsch", sagte Yeliz verbittert, die jetzt alles dafür tun will, dass jeder weiß, was für ein Typ Jannik ist.

Und dabei geht es gar nicht um sie, sondern um ihre Tochter (1): "Jeder soll sehen, was er Snow angetan hat. Er weiß ganz genau, wie verliebt sie in ihn ist. Ey, er hat ihre Windeln gewechselt, er hat mein Kind nackt gesehen und dann macht der so was." Yeliz versteht die Welt nicht mehr und verflucht schon wieder ihre Männerwahl.

"Er soll mir mal meine 25.000 Euro wiedergeben, die er meinetwegen gewonnen hat. Und er hat sich immer so über mein Ex-Freund aufgeregt, der hier nie Miete oder etwas anderes gezahlt hat. Aber du hast hier auch acht Monate auf meine Kosten gelebt", richtete Yeliz ihre letzten Worte direkt an Jannik, der sie seit dem gestrigen Samstag angeblich auf allen Plattformen ignoriert.



Jannik selbst weist auf Instagram jede Schuld von sich. Es gäbe immer "zwei Seiten der Medaille" und schließlich habe Yeliz sich ja am Freitag um 18.04 Uhr von ihm getrennt …