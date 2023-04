Hat er sie betrogen? Yeliz Koc äußert sich zu Liebes-Aus mit Jannik

Yeliz Koc (29) meldet sich verzweifelt auf Instagram zu Wort. © Instagram/Yeliz Koc

In den vergangenen Tagen verdichteten sich bereits die Indizien auf eine Liebeskrise. Yeliz entfolgte dem Hottie auf Instagram und löschte alle Pärchen-Bilder von ihrem Account.

Nun bestätigte die Beauty die böse Vorahnung der Fans: Die beiden haben sich getrennt. Doch damit nicht genug: Der "Make Love, Fake Love"-Gewinner soll seine Yeliz auch betrogen haben.

Wie die 29-Jährige nun in ihrer Story erklärte, erfolgte das Liebes-Aus am Freitag nach einem Streit. Daraufhin sei Jannik in Berlin feiern gegangen, wo er offenbar nichts anbrennen ließ.

Denn in ihrer Story teilte die Influencerin mehrere Nachrichten, die ihr von Frauen zugeschickt wurden. Aus der ersten geht hervor, dass der 27-Jährige sich nach dem Club-Besuch mit einer Frau in einem Hotel vergnügt haben soll. Weitere Fans meldeten sich bei Yeliz und erklärten, dass er auch sie angesprochen habe.

Bereits im August soll der "Make Love, Fake Love"-Gewinner auf Ibiza "recht flirty unterwegs" gewesen sein, wie eine Nutzerin schreibt. "Also war er schon von Anfang an so und alles nur fake", stellte Yeliz dazu klar.