Wiedersehen bei "Love Island VIP": Was lief wirklich zwischen Yeliz und Yasin?

Hannover/Griechenland - In der ersten Folge von " Love Island VIP " treffen ausgerechnet Yeliz Koc (30) und Yasin Mohamed (33) aufeinander.

Gleich zu Beginn von "Love Island VIP" plaudert Yeliz aus dem Nähkästchen und verrät: Sie und Yasin waren sogar offiziell ein Paar! Allerdings nur für wenige Stunden. "Yasin hat sich wirklich sehr bemüht, weil er diese Beziehung auch wirklich wollte. Und dann waren wir zusammen und am selben Tag ist er noch feiern gegangen", berichtet Yeliz im Interview. Yasin sei zwei Tage nicht mehr erreichbar gewesen, habe sich aber mit "irgendwelchen Frauen in der Story" gezeigt. Daraufhin habe sie sich nie wieder bei ihm gemeldet.

Was genau zwischen den beiden vorgefallen ist, verrieten sie nicht – bis jetzt!

19 Kandidaten und Kandidatinnen suchen bei "Love Island VIP" nach der Liebe. © RTL-ZWEI

"Es ist voll schön, hier jemanden zu kennen", so Yeliz, die Yasin zur Begrüßung gleich mehrfach umarmt. Und Yasin? Der ist sich im späteren Interview dann plötzlich doch nicht mehr so sicher, wie sein Beziehungsstatus zu Yeliz eigentlich ist.

"Sind wir grad noch mal zusammen? Waren wir jemals zusammen? Ist jetzt Schluss? Ich kann nicht sagen, was mit Yeliz und mir ist." Das Ganze dürfte also noch für so einige emotionale Höhen und Tiefen sorgen.

Die erste Folge von "Love Island VIP" könnt ihr schon jetzt bei RTL+ streamen. Ab kommender Woche zeigt RTLZWEI die Folgen dann immer donnerstags, 20.15 Uhr.