Anzeige! Streit zwischen Yvonne Woelke und Patricia Blanco eskaliert

Dazu postete sie ein Foto, das Yvonne Woelke Arm in Arm mit ihrem Ex Andreas Ellermann (59) zeigt und kommentierte: "Der Fisch stinkt vom Kopf." Steckt hinter dem ganzen Drama also eine Eifersuchtsgeschichte?

Die Kommentare der 53-Jährigen seien ihr einfach zu weit gegangen. "Personen, die so öffentlich angegriffen werden, leiden darunter. Ich tue das auch. Ich hoffe, dass Patricia Blanco mich endlich in Ruhe lässt."

Schon seit Tagen liefern sich die beiden einen verbalen Schlagabtausch. © Screenshot/Instagram/yvonnewoelke, patriciablancoofficial (Bildmontage)

Der Streit der beiden hatte sich in der vergangenen Woche hochgeschaukelt, nachdem Patricia Yvonne zunächst zum "Fame Fighting"-Duell herausgefordert hatte – inklusive ausführlicher Begründung: "Diese Frau klaut irgendwelche Männer, um berühmt zu werden. Diese Frau mischt sich in alles ein. Sie ist die Wichtigste, macht Intrigen und denkt, damit kommt sie weiter. Frau Pfannkuchengesicht, dir würde ich so gerne eine reinf*tzen!", so die harten Worte.

Yvonne stellte dagegen klar, dass sie keinesfalls mit Patricia in einen Box-Ring steigen werde. "Wenn ich boxe, dann natürlich in der Champions League und sie ist gerade in der Regionalliga. Das sind Welten."