Patricia Blanco mit Ansage: Diesen beiden Promi-Ladys will sie "auf die Fresse hauen"

Patricia Blanco will gegen Danni Büchner und Yvonne Woelke kämpfen. Am gestrigen Montag forderte sie die beiden auf, bei "Fame Fighting" in den Ring zu steigen.

Von Bastian Küsel

Titelfoto: Fotomontage: Instagram/dannibuechner, Instagram/patriciablancoofficial