Liebes-Wirwarr bei Yvonne Woelke: Plötzlich turtelt sie wieder mit ihrem (Noch-)Ehemann rum

Yvonne Woelke (41) distanziert sich weiterhin von Peter Klein (56) und bandelt wieder mit ihrem (Ex-)Ehemann an. © Screenshot/Instagram/yvonnewoelke

Wie ihre Freunde, darunter Nacktschnecke Micaela Schäfer (39), hat auch die 41-Jährige ihren Partner dabei. Dabei handelt es sich allerdings nicht um Peter Klein (56), mit dem sie seit der vermeintlichen "Dschungelcamp"-Affäre in Verbindung gebracht wird, sondern um Ehemann Stephan.

Erst vor wenigen Wochen machte Iris Kleins Noch-Ehemann Peter Klein (56) Yvonne Woelke ein erneutes Liebes-Geständnis, dann besuchte ihn seine Angebetete Yvonne sogar auf seiner Finca auf Mallorca – Pärchen-Schnappschüsse inklusive.



Die ehemalige "Miss Germany" zeigte sich auf ihrem Instagram-Profil allerdings ein wenig zurückhaltender. Sie postete lediglich Bilder von sich und der wunderschönen Landschaft in Saalbach-Hinterglemm.

Ganz anders ihre Busen-Freundin. Sie veröffentlichte zwei Fotos der Wandergruppe, auf denen Woelke und ihr (Noch-)Ehemann eindeutig zu erkennen sind. Er legte dabei sogar ganz innig seinen Arm um sie.

Die Bilder bestätigten das, was vor kurzem noch in der RTL-Sendung "Explosiv" zu sehen war. Dort wurde Woelke von Moderatorin Cathy Hummels (35) und Architekt Alexander Pieler besucht. Mit in der Wohnung: ihr Mann Stephan. "Wir sind in der Findungsphase", erklärte Woelke auf Nachfrage.