Yvonne Woelke ätzt gegen Iris Klein: "Wäre zu hart für sie gewesen"

Hamburg/Mallorca - Es nimmt kein Ende! Nach dem Dreiecks-Drama um Yvonne Woelke (41), Peter Klein (56) und seiner Noch-Ehefrau Iris Klein (56) ziehen neue Gewitterwolken am Horizont auf.

Werden wohl keine Freundinnen mehr: Iris Klein (56) und Yvonne Woelke (41). © Screenshot/Instagram/iris_klein_mama, yvonnewoelke (Bildmontage)

Aktuell sind Yvonne und Peter gemeinsam in der RTL-Heimwerker-Show "Wettkampf in 4 Wänden" (dienstags, 20.15 Uhr) zu sehen. Die beiden arbeiten dort als Team, um einen Rohbau in eine schöne Wohnung zu verwandeln. Dabei winkt ein Preisgeld von 50.000 Euro.

Bereits während der Dreharbeiten konnte sich Yvonne aber die ein oder andere Stichelei gegen Peters Verflossene Iris nicht verkneifen. Denn als sich herausstellte, dass sich Peter ursprünglich mit seiner Ex Iris für die Show beworben hatte, ätzte Yvonne: "Ich glaube, wenn du keinen Sport machst und nicht fit genug bist, dann ist das echt schwer."

Und in ihrer Instagram-Story legte sie noch einmal nach: "Sie kann dankbar sein. Ich hab ihr einen Gefallen getan. Das Projekt wäre zu hart gewesen für sie", richtete Yvonne ihre Worte dort noch einmal ganz direkt an Iris Klein. Diese äußerte sich bislang nicht dazu.

Anschließend teilte Yvonne noch eine Story, in der zu sehen ist, wie sie gemeinsam mit Peter im Baumarkt unterwegs ist.

Dabei betonten die beiden zuletzt immer wieder, kein Paar zu sein. "Peter und ich haben keine Beziehung", hatte Yvonne noch zuletzt in einem Interview im Vorfeld zu der RTL-Show betont.

Doch die Bilder, die die beiden von sich zeigen, sprechen da manchmal eine ganz andere Sprache.