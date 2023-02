Zieht Jenny Elvers zu Ihrem Ex und seiner Frau? Das sagen Alex und Britt Jolig

Hamburg/Mallorca - TAG24 traf Alexander (60) und Britt Jolig (56) im Rahmen der Eröffnungsfeier von "HOB'S Hut of Burger" in Hamburg. Beide waren trotz Verdi-Streik am Mittwoch extra dafür aus Mallorca angereist. Die Wahlheimat des Paares und vielleicht auch bald die von Alex' Ex-Freundin Jenny Elvers (50)?