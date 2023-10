Zuckersüßer Nachwuchs bei Bachelor-Babe Janika und ihrem DJ

Hamburg - Nach der Hochzeit im August ist bei Kai Schwarz (53) und Janika Jäcke (34) jetzt der nächste große Schritt in Richtung Familienglück gefolgt.

Seit rund zwei Monaten sind Janika (34) und Kai (53) verheiratet. Jetzt haben sie den nächsten Schritt gewagt. © Alice Nägle/TAG24

Ein zuckersüßer Tigerdackel-Welpe ist bei den frisch getrauten Ehe-Leuten eingezogen und hält das Paar nach eigenen Angaben schon jetzt ordentlich auf Trab.

Der Wunsch nach einem Hund schlummerte nach TAG24-Informationen schon länger in dem Paar, jetzt - nach dem ganzen Hochzeitsstress - scheint endlich der richtige Zeitpunkt gekommen zu sein.

Am 13. September haben Kai und Janika den kleinen Vierbeiner zum ersten Mal besucht und sich sofort verliebt. Anfang Oktober durfte der drei Monate alte Dackel dann endlich in sein neues Zuhause umziehen, wo er sich direkt "dackelwohl" gefühlt hat, so Janika.

Die 34-Jährige gibt auf dem eigens für "Dachsi" angelegten Instagram-Kanal "misterdachsi" aus der Sicht des Hundes regelmäßige Updates. "Ich hab schon eine Menge erlebt und gelernt - Papa hat mir gezeigt, was er so für Musik macht, & bei Mama bin ich heute im Büro. Hab mich direkt bei ihrem Chef beliebt gemacht", heißt es im letzten Post.