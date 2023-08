Exklusiver Hochzeits-Einblick von Bachelor-Babe und DJ: "Werden wir nicht vergessen"

Die frisch vermählten Ex-Bachelor-Lady Janika (34) und DJ Kai Schwarz (53) beim "Audi Ascot Renntag" in Hannover nur zwei Tage nach ihrer großen Hochzeit. © Alice Nägle/TAG24

Beim "Audi Ascot Renntag" in Hannover haben wir die frisch Vermählten nur zwei Tage nach ihrer großen Hochzeit getroffen. Bräutigam Kai Schwarz kam sogar in seinem originalen Hochzeitsanzug.

Seine Frau hingegen entschied sich spontan um und griff zu einem anderen weißen Kleid. Grund: Der zwei Locations wegen lag das lange Brautkleid erstmal bei der Reinigung. "Und im zweiten habe ich so viel getanzt, das war einfach durchgeschwitzt, ich wollte hier nicht wie so ein kleines Mufflon ankommen", gab die Ex-Bachelor-Beauty im Interview mit TAG24 zu.

Noch ganz beseelt von ihrem Tag der Tage, plauderte das Ehepaar aus dem Nähkästchen. "Es war perfekt, von A bis Z", so die Braut. "Am Tag davor war es ja kalt und komplett verregnet, da dachte ich schon: 'Oh no, was ist, wenn wir jetzt auf Plan B zurückgreifen müssen?'. Das wolle ich einfach nicht", offenbarte sie ihre wahrscheinlich größte Sorge.

Doch von klassischem Schietwetter keine Spur: "Sonne, wir konnten die Trauung draußen machen, Abends auch draußen essen. Es war alles draußen, wunderbar", ergänzte Ehemann und DJ Kai Schwarz.

Auch wenn der Tag letztendlich wie im Fluge vergangen sei, hätten die Hamburger ihn im Großen und Ganzen genießen können. "Jeder sagt immer: 'Genieß jeden Moment' und das versuchst du natürlich. Aber es sind so viele Einflüsse. Am Ende des Tages dachte ich nur: 'Oh mein Gott, ich konnte nicht für jeden Gast gleichzeitig da sein. Aber das Feedback von unseren Freunden war richtig gut", erzählte das Paar im Gespräch mit TAG24.

Mit ein Highlight des großen Tages war sicherlich der Hochzeitstanz, den die beiden kurz vor knapp mit "Let's-Dance"-Profi Isabel Edvardsson (41) einstudierten. Doch wie lief der denn eigentlich?