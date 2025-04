Alexander Klaws feiert besondere Premiere: "Das war kribbelig!"

Hamburg - Eine ganz besondere Premiere war am Montagabend der Auslöser für minutenlange Standing Ovations im Stage Theater Neue Flora. Zum 25. Jubiläum hat Musical-Produzent "Stage Entertainment" die Konzertreihe " Best of Musicals " in "Rekordzeit" auf die Beine gestellt, wie Alexander Klaws (41) gegenüber TAG24 verriet. Als Moderator der Shows präsentiert der Wahl- Hamburger "25 Heartbeats, 25 Moments" der Stage-Erfolgsgeschichte, die auch sein Leben maßgeblich beeinflusst hat.

"Teil dieses großen Jubiläums zu sein – dann auch noch als Moderator, derjenige, der die Show präsentiert, ist wie ein Ritterschlag für mich", so Alexander Klaws (41) bei der Premiere der Konzertreihe "Best of Musicals" am Montag. Hier mit ehemaliger "Ghost"-Kollegin Willemijn Verkaik (49). © Morris Mac Matzen

"Stage und ich - wir haben einfach eine Geschichte zusammen. Die Firma hat mir mit der Musical-Welt und der Schauspielerei nochmal eine ganz andere Tür geöffnet", so Klaws gegenüber TAG24.

Seine erste Produktion nach seinem DSDS-Sieg war 2006 "Tanz der Vampire" am Berliner Stage Theater des Westens. Es folgten zahlreiche weitere Engagements, darunter die Hauptrollen in den Musicals "Der Schuh des Manitu" und "Ghost" – und natürlich seine Paraderolle des Tarzan im gleichnamigen Disney-Klassiker.

Als Tarzan ist der 41-Jährige aktuell auch noch für ein paar Shows in Stuttgart zu sehen. "Die Rolle jetzt nochmal machen zu können, war ein absolutes Geschenk, aber wirklich ein Special", betonte Klaws.

Der damit den Hoffnungen vieler Fans, ihn in Hamburg erneut in der Rolle zu sehen, etwas den Wind aus den Segeln nahm. Das Musical feiert im November sein Comeback in der Neuen Flora. "Die Zeit ist knapp, und ich habe schon so viele andere Pläne. Ehrlich gesagt, habe ich auch alles in der Rolle erreicht, was ich erreichen wollte", so Klaws weiter.

"Es war aber nochmal sehr besonders für mich, dass meine Söhne mich als Tarzan sehen könnten. Ich meine als Ergebnis dieser Produktion eigentlich, weil meine Frau und ich haben uns als Tarzan und Jane kennenlernen können."