Zum Tod von Arno Dübel: Die legendärsten Sprüche des Langzeit-Arbeitslosen

Arno Dübel (†67) erreichte als Langzeitarbeitsloser mit Bier und Kippe in den Händen bundesweite Bekanntheit. (Archivbild) © IMAGO / Lars Berg

Dübel hatte zwar eine Ausbildung zum Maler und Tapezierer angefangen, diese aber nach etwa zwei Jahren abgebrochen. Seit Ende der 1970er Jahre soll er mit kurzen Unterbrechungen arbeitslos gewesen sein. Arbeitssuchend, wie es heutzutage oft beschönigend heißt, trifft es kaum. Denn mit dem Konzept Erwerbstätigkeit fremdelte der Hamburger sehr.

In der br-Talkshow "Münchner Runde" sagte Dübel vor vielen Jahren: "30 Jahre arbeitslos, das kann mir keiner so schnell nachmachen." Da schwang eine gehörige Portion Stolz mit. Bis zu seinem Tod bekam Dübel keine Anstellung mehr, die länger als ein paar Tage oder wenige Wochen hielt.

Bundesweit wurde er ab 2001 durch seine Aussagen in etlichen TV-Auftritten zum Inbegriff des faulen und dreisten Arbeitslosen – natürlich Bier trinkend und kettenrauchend. Im Gespräch mit den TV-Moderatoren war er immer sehr freundlich und zuvorkommend.

Der Hamburger probierte sich vor laufenden Kameras in etlichen Jobs aus, um sie sehr schnell wieder zu beenden. Was an seinen Aussagen und Auftritten echt und was davon gespielt war, um Vorurteile zu bedienen, ist fraglich.