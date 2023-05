Zwischen Patricia Blanco und ihrem Millionär kriselt es wohl gewaltig!

Hamburg - Patricia Blanco (52) geht es gerade nicht gut. Das erklärte sie am Montagmittag auf Instagram in einem Live-Video.

Andreas Ellermann und Patricia Blanco knutschen im Stadion. © Screenshot/Instagram/patriciablancoofficial

Schon seit einigen Wochen scheint die Stimmung zwischen der 52-Jährigen und ihrem Verlobten Andreas Ellermann angespannt zu sein. Was genau vorgefallen ist, verriet Blanco bislang noch nicht.

Auch nicht am Montag: "Ich habe ein paar Probleme gerade, die sind echt am argen. Das werdet ihr noch erfahren", so die Tochter des Schlagersängers Roberto Blanco (85). Deshalb sei sie auch bei ihrem Pferd. "Am Ende wird alles gut Leute. Das ist gerade mein Motto. Weil ich bin gerade echt in einem Film, den möchte ich euch aber nicht erzählen."

Ob ihre miese Stimmung etwas mit ihrem Verlobten zu tun hat? Vielleicht.

Ihr Millionär kümmert sich derzeit vermehrt um Nadja Abd el Farrag (58), suchte eine Wohnung für sie und sorgte so für reichlich Publicity - nicht nur für sich und vermutlich auch nicht ganz uneigennützig. Scheint ihm doch sehr viel Wert daran zu liegen, regelmäßig in der Presse Erwähnung zu finden. Erst Dank allerlei Zankereien mit Patricia, nun durch "Hilfsaktionen" für Naddel?

Auf Nadja sei sie aber nicht sauer, so die 52-Jährige weiter.

"Auf die Frau kann ich gar nicht sauer sein, weil ja eine gute Tat an ihr vollbracht worden ist. Es sind ganz andere Umstände, die mich zurzeit sauer machen. Aber ich wünsche ihr alles Gute. Und toll, dass sie wieder jemand gefunden hat, der ihr hilft."