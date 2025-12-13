Roter-Teppich-Horror für Daniela Katzenberger: "Meine Brust hängt die ganze Zeit draußen!"
Berlin - Staffelfinale für Daniela Katzenberger (39) in ihrer gleichnamigen VOX-Doku. Dort kommt es zu einer ungewollten Premiere für ihre "neuen" Brüste, die sich den Weg aus ihrem Cut-out-Kleid bahnen.
Stylist Dominik Laux bereitetet die "Katze" drei Stunden lang auf ihren Auftritt bei der Bertelsmann-Party in Berlin vor. Auf dem roten Teppich wird sie sich mit Ehemann Lucas Cordalis (58) dem Blitzlichtgewitter stellen. Mittlerweile Alltag für die seit vielen Jahren bekannte Blondine.
Laux bringt eine ganze Stange mit Kleidern und Hosenanzügen mit. Schnell wird klar: Hier wird voll auf Rot gesetzt. Daniela freut sich, endlich normal geschnittene Oberteile tragen zu können, denn kürzlich hatte sie ihre Brüste von F auf D verkleinern lassen. Der Red-Carpet-Auftritt sei die öffentliche "Brust-Premiere" für die 39-Jährige.
Sie sucht sich ein geschlossenes Kleid mit langen Ärmeln raus, das Ausschnitt und Bauch zeigt. Daniela dürfte damit aber nicht zu viel "Hallo" sagen und winken, andernfalls könnte man die Narben ihrer OP sehen. Was hier noch als Scherz gesagt wird, soll bittere Realität werden.
"Ich hab mich richtig gut gefühlt, Figur passt, Möpse passt, Make-up passt", lässt die Tochter von Iris Klein (58) verlauten. "Und dann hab ich Regina Halmich umarmt und mir ist der Mops ständig rausgefallen. Ich stand völlig oben ohne auf dieser Veranstaltung." Zu einer Pressevertreterin sagt sie: "Meine Brust hängt die ganze Zeit draußen, man sieht meine Narben. Ich fühle mich richtig unwohl."
Glücklicherweise habe sie kein Fotograf ablichten können, sonst wäre es zu einem unfreiwilligen Playboy-Shooting gekommen. "Ich dachte in dem Moment: f*ck, f*ck, f*ck, f*ck."
Daniela Katzenberger: "In den ersten fünf Jahren meiner Karriere wurde ich nur zu Schrottveranstaltungen eingeladen"
Ehemann Lucas merkt, dass etwas nicht stimmt: "Bei jeder ungewollten Drehung hat sie das Gefühl, ihr fällt etwas raus." Doch neben Kolleginnen wie Verona Pooth (57), Sylvie Meis (47) und Lilly Becker (49) wird sie von der Presse keinesfalls als Fail wahrgenommen. Im Gegenteil: Ihr Outfit wird gefeiert.
Die Horror-Veranstaltung wird also zumindest von Außenstehenden nicht als solche wahrgenommen. Daniela ist mit einem blauen Auge davongekommen.
Und sie freut sich: "In den ersten fünf Jahren meiner Karriere wurde ich nur zu Schrottveranstaltungen eingeladen - zu Autohaus-Eröffnungen, zu jeder Kino-Eröffnung und wenn 'ne Petra Müller aus Oberfischbach 'ne Kleider-Boutique eröffnet."
Jetzt könne sie sich aussuchen, welche seriöse Einladung sie annimmt: "Einmal im Jahr mindestens pick' ich mir ein Event raus, was richtig fett ist."
Die achtteilige Staffel der VOX-Doku "Daniela Katzenberger" seht Ihr online bei RTL+.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/RTL+