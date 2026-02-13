"So pervers!": Juliencos Freundin ekelt sich vor ihm wegen dieser Aktion

Köln - Social-Media Star Julienco (32) genießt aktuell mit seiner Freundin Palina Traumtage auf den Seychellen. Doch ein Thema sorgt bei den beiden für Unstimmigkeiten.

Während Julienco (32) genüsslich an der Kokosnuss schlürft, kann Palina nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. © Bildmontage: Instagram/julienco_

Ein Pool bedeckt mit roten Blütenblättern, weißer Sandstrand und türkisblaues Meer - Julian Claßen und seine Freundin Palina lassen es sich im Urlaub in Ostafrika gerade richtig gutgehen.

Doch nicht alles im Inselparadies trifft Palinas Geschmack. In einer Instagram-Story schlürft Julienco ganz entspannt den frischen Saft direkt aus einer Kokosnuss. Ein absolutes No-Go für seine Freundin.

Sie nennt die Aktion "pervers", "abartig" und "so ekelhaft". Ihr Gedanke dahinter: Immerhin handle es sich um den "Saft einer Frucht".



"Das ist so komisch, dass man das trinken darf, so falsch", meint sie irritiert. Für die Influencerin wirkt das offenbar irgendwie verboten.

Julienco kann darüber nur lachen und scheint seine exotische Erfrischung in vollen Zügen zu genießen.