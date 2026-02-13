"So pervers!": Juliencos Freundin ekelt sich vor ihm wegen dieser Aktion
Köln - Social-Media Star Julienco (32) genießt aktuell mit seiner Freundin Palina Traumtage auf den Seychellen. Doch ein Thema sorgt bei den beiden für Unstimmigkeiten.
Ein Pool bedeckt mit roten Blütenblättern, weißer Sandstrand und türkisblaues Meer - Julian Claßen und seine Freundin Palina lassen es sich im Urlaub in Ostafrika gerade richtig gutgehen.
Doch nicht alles im Inselparadies trifft Palinas Geschmack. In einer Instagram-Story schlürft Julienco ganz entspannt den frischen Saft direkt aus einer Kokosnuss. Ein absolutes No-Go für seine Freundin.
Sie nennt die Aktion "pervers", "abartig" und "so ekelhaft". Ihr Gedanke dahinter: Immerhin handle es sich um den "Saft einer Frucht".
"Das ist so komisch, dass man das trinken darf, so falsch", meint sie irritiert. Für die Influencerin wirkt das offenbar irgendwie verboten.
Julienco kann darüber nur lachen und scheint seine exotische Erfrischung in vollen Zügen zu genießen.
Julienco und Palina gönnen sich Auszeit nach schwerem Schicksal
Für Julian Claßen und Palina waren die vergangenen Monate alles andere als nur Sonnenschein. Erst vor wenigen Wochen machten die beiden öffentlich, dass sie ihr gemeinsames Baby verloren haben.
Eine Nachricht, die viele Fans tief berührte und die zeigt, wie schwer die vergangenen Monate für das Paar gewesen sein müssen.
In ihren Statements sprachen sie offen über ihre Trauer und darüber, wie sehr sie sich auf das Kind gefreut hatten. Doch statt sich zurückzuziehen, entschieden sie sich für Ehrlichkeit und gaben Einblicke in die schwere Phase.
Trotz des Verlustes haben sie die Hoffnung auf Nachwuchs nicht aufgegeben. "So schwer es gerade ist, glauben wir daran, dass dieses kleine Wunder vielleicht nur einen Umweg macht. Dass es mit etwas Verspätung irgendwann wieder zu uns finden wird", schrieben sie.
Umso mehr wirkt der jetzige Urlaub wie ein bewusster Versuch, gemeinsam Kraft zu tanken und nach vorne zu schauen.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/julienco_