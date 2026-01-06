Bekommt er den Polizeischutz zurück? Harry könnte den Kindern endlich seine Heimat zeigen!

Prinz Harry könnte in diesem Jahr seinen Polizeischutz in Großbritannien zurückbekommen - und damit seinen Kindern endlich seine Heimat zeigen.

Von Janina Rößler

USA - Nachdem Prinz Harry (41) seine royalen Pflichten niedergelegt hatte, verloren er und seine Familie den staatlich finanzierten Polizeischutz. Jahrelang wehrte sich der Herzog gegen dieses Urteil - ohne Erfolg. Doch in diesem Jahr könnte sich alles ändern!

Insider berichten, die Chance, dass Prinz Harry (41) erneut staatlichen Polizeischutz erhält, stehe gut.  © Amy Katz/ZUMA Press Wire/dpa

Denn laut Insidern stehen die Chancen gut, dass die britische Regierung dem 41-Jährigen wieder Schutz gewähren würde.

Wie People berichtete, war eine erneute umfassende Überprüfung der Sicherheitsmaßnahmen dafür ausschlaggebend.

Demnach hatte eine offizielle Prüfung ergeben, dass der Royal die Kriterien für die steuerfinanzierte Sicherheitsbegleitung erfülle.

Falls das Herzogspaar von Sussex sowie ihre Kinder also erneut Polizeischutz erhalten, würden sich dadurch neue Möglichkeiten für ein Familientreffen ergeben.

Prinz Harry und Meghan Markle (44) zogen vor sechs Jahren in die USA und ließen ihre royalen Pflichten hinter sich.  © Peter Dejong/ap/dpa

Sieht König Charles bald seine beiden Enkel wieder?

Könnte König Charles (77) seine Enkel in diesem Jahr wiedersehen?  © Chris Jackson/PA Wire/dpa

Denn Harry hatte vor einigen Monaten in einem Interview erklärt, dass er seine Frau Meghan Markle (44) und die beiden Sprösslinge wegen des fehlenden Schutzes bislang nicht nach Großbritannien gebracht hätte - zu groß war die Angst, dass ihnen etwas zustoßen könnte.

Mit wiederhergestelltem Polizeischutz konnte der Herzog seine Kinder erstmals wieder in seine Heimat führen - und König Charles (77) hatte die Chance, seine Enkel zu sehen.

Jahrelang war das Vater-Sohn-Duo im Streit, unter anderem wegen Harrys Rassismus-Vorwürfen.

Erst Ende des vergangenen Jahres trafen sich Vater und Sohn nach 18 Monaten wieder und sprachen sich aus.

Titelfoto: Amy Katz/ZUMA Press Wire/dpa

