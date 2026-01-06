Bekommt er den Polizeischutz zurück? Harry könnte den Kindern endlich seine Heimat zeigen!

USA - Nachdem Prinz Harry (41) seine royalen Pflichten niedergelegt hatte, verloren er und seine Familie den staatlich finanzierten Polizeischutz. Jahrelang wehrte sich der Herzog gegen dieses Urteil - ohne Erfolg. Doch in diesem Jahr könnte sich alles ändern!

Insider berichten, die Chance, dass Prinz Harry (41) erneut staatlichen Polizeischutz erhält, stehe gut. © Amy Katz/ZUMA Press Wire/dpa

Denn laut Insidern stehen die Chancen gut, dass die britische Regierung dem 41-Jährigen wieder Schutz gewähren würde.

Wie People berichtete, war eine erneute umfassende Überprüfung der Sicherheitsmaßnahmen dafür ausschlaggebend.

Demnach hatte eine offizielle Prüfung ergeben, dass der Royal die Kriterien für die steuerfinanzierte Sicherheitsbegleitung erfülle.

Falls das Herzogspaar von Sussex sowie ihre Kinder also erneut Polizeischutz erhalten, würden sich dadurch neue Möglichkeiten für ein Familientreffen ergeben.