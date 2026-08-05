Das Baby ist da! Prinzessin Eugenie bringt ihr drittes Kind zur Welt

Lissabon (Portugal) - Prinzessin Eugenie (36) und ihr Ehemann Jack Brooksbank (40) haben ihr drittes gemeinsames Kind willkommen geheißen.

Die britische Prinzessin Eugenie (36) hat ihr drittes Kind auf die Welt gebracht. © James Manning/PA Wire/dpa, Jack Brooksbank/Buckingham Palace via PA Wire/dpa

Die Tochter von Andrew Mountbatten-Windsor (66) und Sarah Ferguson (66) gab die Nachricht am Dienstagabend auf Instagram bekannt und veröffentlichte ein Foto des Neugeborenen in einem rosa Strampler.

"Jack und ich freuen uns riesig, die kleine Brooksbank anzukündigen!! Wir sind total verliebt in unser kleines Mädchen", schrieb Eugenie zu dem Foto.

Es ist das erste Mädchen des Paares nach den Söhnen August (5) und Ernest (2). Die königliche Familie bestätigte die Geburt des Kindes in einer Erklärung.

Darin heißt es: "Ihre Majestäten, der König und die Königin, sowie weitere Mitglieder der königlichen Familie waren hocherfreut, als sie von dieser Nachricht erfuhren."

Das Baby, das keinen königlichen Titel tragen wird, steht an 15. Stelle der Thronfolge, wodurch sein Großonkel, der Herzog von Edinburgh, auf den 16. Platz zurückfällt.

Sie ist außerdem das 15. Urenkelkind der verstorbenen Königin Elizabeth II. und das dritte, das seit ihrem Tod im Jahr 2022 geboren wurde.

Die Geburt ist ein seltener Fall, bei dem ein Mitglied der königlichen Familie im Ausland zur Welt gekommen ist, da Eugenie und Jack in Portugal ein Haus und weitere Verbindungen haben.