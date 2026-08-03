Einladung verschickt: Wird König Charles bei Prinz Harrys Invictus Games auftreten?

England - Im kommenden Jahr finden die von Prinz Harry (41) mitgegründeten Invictus Games im britischen Birmingham statt. Der Herzog von Sussex wird selbstverständlich vor Ort sein. Doch eine Frage bleibt offen: Wird auch sein Vater, König Charles (77), dabei sein?

König Charles (77) und sein jüngster Sohn Prinz Harry (41) haben sich vor Jahren zerstritten. Kommt es nun zur Versöhnung? (Archivbild) © David Rose / POOL / AFP

Eine offizielle Einladung soll der Monarch bereits erhalten haben. Sollte Charles diese annehmen, könnte es zu einem besonderen Wiedersehen kommen: Vater und Sohn würden erstmals seit Jahren wieder gemeinsam öffentlich auftreten!

Laut The Mirror könnte ein gemeinsamer Auftritt einen deutlichen Wandel in der Dynamik ihres Verhältnisses symbolisieren.

Demnach planen die Veranstalter, den König entweder zur Eröffnungs- oder zur Abschlusszeremonie einzuladen. Darüber hinaus soll Charles verschiedene Sportveranstaltungen besuchen und dabei die Teilnehmer treffen.

Harry soll sich wünschen, dass sein Vater ihn während der Spiele bei wichtigen Veranstaltungen begleitet. Erst vor wenigen Wochen hatten sich die beiden privat wiedergesehen.

Gemeinsam mit seiner Familie hatte Harry seinen Vater getroffen - dabei konnte Charles auch endlich wieder Zeit mit seinen Enkelkindern verbringen.

Quellen zufolge möchte Harry weitere Treffen mit dem Monarchen arrangieren, damit dieser Zeit mit seinen Enkeln verbringen kann.