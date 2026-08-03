Einladung verschickt: Wird König Charles bei Prinz Harrys Invictus Games auftreten?
England - Im kommenden Jahr finden die von Prinz Harry (41) mitgegründeten Invictus Games im britischen Birmingham statt. Der Herzog von Sussex wird selbstverständlich vor Ort sein. Doch eine Frage bleibt offen: Wird auch sein Vater, König Charles (77), dabei sein?
Eine offizielle Einladung soll der Monarch bereits erhalten haben. Sollte Charles diese annehmen, könnte es zu einem besonderen Wiedersehen kommen: Vater und Sohn würden erstmals seit Jahren wieder gemeinsam öffentlich auftreten!
Laut The Mirror könnte ein gemeinsamer Auftritt einen deutlichen Wandel in der Dynamik ihres Verhältnisses symbolisieren.
Demnach planen die Veranstalter, den König entweder zur Eröffnungs- oder zur Abschlusszeremonie einzuladen. Darüber hinaus soll Charles verschiedene Sportveranstaltungen besuchen und dabei die Teilnehmer treffen.
Harry soll sich wünschen, dass sein Vater ihn während der Spiele bei wichtigen Veranstaltungen begleitet. Erst vor wenigen Wochen hatten sich die beiden privat wiedergesehen.
Gemeinsam mit seiner Familie hatte Harry seinen Vater getroffen - dabei konnte Charles auch endlich wieder Zeit mit seinen Enkelkindern verbringen.
Quellen zufolge möchte Harry weitere Treffen mit dem Monarchen arrangieren, damit dieser Zeit mit seinen Enkeln verbringen kann.
Prinz Harry wünscht sich Versöhnung mit seiner Familie
Zuletzt hatte man die beiden während der Beerdigungszeremonie von Queen Elizabeth (†96) im September 2022 gemeinsam gesehen. Zwar war der 41-Jährige bei der Krönung seines Vaters im Mai 2023 anwesend, nahm jedoch an keinen öffentlichen Veranstaltungen teil.
Seit Jahren sind das Herzogspaar von Sussex und die britische Königsfamilie zerstritten. Auslöser war der Umzug von Harry und seiner Frau, Herzogin Meghan (44), in die USA. Das Paar legte seine royalen Pflichten nieder und erhob anschließend mehrfach schwere Vorwürfe gegen die britischen Royals.
So soll Meghan von mehreren Familienmitgliedern wiederholt Rassismus erfahren haben. Auch Prinz William (44) kam nicht gut davon - in Harrys Autobiografie beschrieb er einen Vorfall mit seinem Bruder. Während eines Streits habe ihn der 44-Jährige zu Boden geworfen.
Inzwischen möchte der jüngste Sohn von König Charles allerdings wieder Frieden mit seiner Familie - vor allem mit seinem Vater. Auch der Monarch scheint einer Versöhnung positiv gegenüberzustehen. Immerhin wisse er nicht mehr, wie viel Zeit ihm noch bleibe.
Titelfoto: David Rose / POOL / AFP