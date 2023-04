Alles inszeniert? Prinzessin Kate packt über Auftritt mit Harry und Meghan aus!

London - Es sind Bilder, die um die Welt gingen: Prinz William (40), Prinzessin Kate (41), Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) beim gemeinsamen Spaziergang nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (†96). Doch was für die Außenwelt nach friedlicher Familienharmonie aussah, war offenbar eine reine Inszenierung.

Grund dafür, dass die Frau von Prinz William die Situation als derart belastend empfunden habe, sei das immens schlechte Verhältnis zwischen den beiden Paaren gewesen, heißt es in einer Passage des Buches.

Demnach soll Herzogin Kate den gemeinsamen Auftritt als "extrem schwierig" empfunden haben. Gegenüber einem Mitglied des Königshauses soll sie später offenbart haben, es sei "das Härteste gewesen, was sie jemals getan habe".

Alles nur "eine Illusion", behauptet der britische Autor Robert Jobson (59) in seinem neuen Buch "Our King: Charles III - The Man And The Monarch", aus dem die Daily Mail jetzt erste Auszüge veröffentlicht hat.

Am 10. September 2022 zeigten sich die Enkelsöhne von Queen Elizabeth II. gemeinsam mit ihren Ehefrauen vor den Toren von Schloss Windsor, um das Blumenmeer, die Trauergeschenke und Beileidsbekundungen für die verstorbene Königin zu würdigen. Es schien, als hätten sich die zerstrittenen Parteien wieder angenähert - zumindest für diesen einen Moment. Oder etwa doch nicht?

Zeigten sich nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (†96) gemeinsam in Windsor: (v.l.n.r.) Herzogin Kate (41), Prinz William (40), Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41). © Kirsty O'connor/PA Wire/dpa

Die Idee, sich nach dem Tod der Königin wiedervereint vor dem Schloss zu zeigen, soll von Prinz William gekommen sein. Doch diese Demonstration der Einheit sei in Wirklichkeit eine reine Farce gewesen, mit der vor allem Kate zu kämpfen gehabt habe, enthüllt Jobson in seinem Buch unter Berufung auf Palastquellen. In Wahrheit habe es hinter den Kulissen des Palastes gewaltig gebrodelt.



Wie Harry und Meghan den nach außen so harmonisch wirkenden Spaziergang empfunden haben, schreibt der Royal-Kenner nicht. Allerdings stellt er klar, dass das Vierer-Treffen vor dem Erscheinen ihrer pikanten Netflix-Doku "Harry & Meghan" und Harrys Skandal-Biografie "Spare" stattgefunden hat.



Bei einem möglichen Wiedersehen zur Krönung von König Charles III. (74) am 6. Mai dürfte zwischen den entzweiten Familienmitgliedern also nicht unbedingt weniger Anspannung in der Luft liegen - ganz im Gegenteil.

Ob Harry und Meghan tatsächlich an der Feier teilnehmen werden, ist bislang aber noch offen.