Prinz Louis feiert Geburtstag, doch dieses Foto sorgt für Aufregung!

Prinzessin Kate (42) mit ihrem jüngsten Sohn Prinz Louis (6). © Chris Jackson/Pool Getty Images/AP/dpa

Es ist eine feste Tradition: Wenn eines ihrer drei Kinder ein Jahr älter wird, feiern der Prinz und die Prinzessin von Wales das Jahr für Jahr mit einem süßen Geburtstagsgruß, den sie mitsamt einem Foto ihres Sprösslings auf Social Media teilen.

In diesem Jahr mussten Royal-Fans allerdings lange auf das neueste Porträt von Geburtstagskind Louis warten - sodass viele die Hoffnung bereits aufgegeben hatten.

Während William und Kate die Schnappschüsse ihrer Kinder in den vergangenen Jahren häufig bereits am Vorabend veröffentlicht hatten, ließ sich das Paar diesmal besonders viel Zeit, was bei vielen seiner Anhänger sowie in den britischen Medien für wilde Spekulationen und Diskussionen sorgte.

"Warum haben sie kein Foto von Prinz Louis veröffentlicht? Sie machen das sonst immer schon am Tag davor", kommentierten viele enttäuschte Fans am Dienstagmorgen auf dem Instagram-Kanal des beliebten Royal-Paares und mutmaßten, der Bruch mit der Tradition könnte mit Kates Krebserkrankung zusammenhängen.

Viele Adels-Experten vermuteten derweil, dass der Photoshop-Fail, mit dem die Dreifachmutter vor Wochen für Aufregung gesorgt hatte, dafür verantwortlich sein könnte und die Eltern ihren Jüngsten vor negativen Kommentaren schützen wollten.