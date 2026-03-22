Prinzessin Kate enthüllt: Das wird ihre erste Amtshandlung als Queen

London (Vereinigtes Königreich) - Sie wird eines Tages Königin von Großbritannien . Jetzt hat Prinzessin Kate (44) verraten, was sie sich für ihre neue Rolle vorgenommen hat und was ihre erste Tat als Queen sein wird.

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) werden das nächste britische Königspaar. © picture alliance/dpa/Pool Reuters | Hannah McKay

Bei einem Besuch der Chelsea Flower Show kam die Ehefrau von Prinz William (43) während eines Picknicks mit Kindern ins Gespräch, die ihr Fragen stellen konnten.

Als eine neugierige Schülerin wissen wollte, was Kate als zukünftige Queen als Erstes machen werde, musste sie laut britischem Mirror nicht lange überlegen: "Ich werde Kindern helfen", beantwortete die Königin in spe die Frage des Mädchens nach ihrer ersten Amtshandlung.

Das royale Leben sei zudem "harte Arbeit", plauderte die Dreifachmama weiter aus dem Nähkästchen.

Bereits jetzt setzt sich Kate unter anderem mit ihrer Initiative "Shaping Us" intensiv für die frühkindliche Entwicklung ein und engagiert sich stark für benachteiligte Kinder sowie die mentale Gesundheit von Familien.

Seit der Amtseinführung von König Charles III. (77) trägt die 44-Jährige den Titel "Prinzessin von Wales". Sobald ihr Ehemann Prinz William den Thron besteigt, wird sie voraussichtlich zu Queen Catherine.