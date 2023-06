Keine Einladung: Weder Meghan noch Harry bei Geburtstagsparade von König Charles!

London (Großbritannien) - Zwar ist es noch ein paar Monate bis zum richtigen Geburtstag von König Charles III. (74) hin (14. November), doch die Planungen zur "Trooping the Colour"-Parade am 17. Juni laufen gerade heiß. Offenbar sind Prinz Harry (38) und seine Frau Meghan (41) dabei jedoch nicht erwünscht.

Generalprobe der "Trooping the Colour"-Parade in London. Harry (38) und Meghan (41) sollen keine Einladung zu dem Event erhalten haben. © Alberto Pezzali/AP/dpa

Zwar ehrt die jährliche Militärparade den Geburtstag des jeweiligen Königs oder der jeweiligen Königin, sie findet jedoch in der Regel immer am zweiten Junisamstag statt. An den Feierlichkeiten beginnend am Buckingham Palace nehmen zusammen mit Mitgliedern der königlichen Familie zu Pferd und in Kutschen mehr als 1400 paradierende Soldaten, 200 Pferde und 400 Musiker teil.

Wie die britische Zeitung Daily Mail berichtete, nahmen Harry und Meghan im vergangenen Jahr noch an der Parade, die im Rahmen des Platin-Jubiläumswochenendes von Königin Elisabeth (†96) vorverlegt wurde, teil. Die Sussexes zeigten sich jedoch nicht während des offiziellen Auftritts auf dem Balkon des Buckingham Palace zusammen mit den anderen Royals.

Die verstorbene Königin sagte Harry und seiner Frau, dass sie trotz der Tatsache, dem Leben als Royals den Rücken gekehrt zu haben, "immer sehr geliebte Mitglieder" ihrer Familie sein würden.

Nun ist König Charles III. auf dem Thron und die Beziehungen der Sussexes zur königlichen Familie haben sich weiter verschlechtert.

Laut einer Quelle der Daily Mail sei keine Einladung zur diesjährigen "Trooping the Colour"-Parade bei dem Paar in Kalifornien eingegangen. Die Entscheidung setze wohl ein deutliches Zeichen.